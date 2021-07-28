美國銀行：股市新高伴隨著VIX上漲 凸顯市場的脆弱性

美國銀行全球研究部 (BofA Global Research) 數據顯示，儘管最近幾周美國主要股票指數升至新高，但與此同時，一些投資人卻變得更為緊張。

美國銀行在周二 (27 日) 的報告中說，儘管標普 500 指數創下新高，但被稱為恐慌指數的 Cboe 波動率指數 (VIX) 也呈上漲趨勢。

報告指出，「儘管美國大型股上周大幅反彈至歷史新高，但波動性市場並未發出相同的完全明朗信號。2021 年，市場仍將處於歷史上的脆弱狀態。」

(圖表取自 Market Watch)

美國股市在 7 月 19 日暴跌，道瓊指數創下 2020 年 10 月以來的最大跌幅，但隨後反轉向上，並一路創高。

與此同時，根據美國銀行的圖表，VIX 指數從 7 月 2 日的 15 附近逐漸升至 7 月 26 日的 17.5 左右。根據 FactSet 數據，VIX 於周二強升逾 10% 至 20.3，因股市下跌。

分析師在報告中指出，除了對風險上升的定價外，VIX 市場和 SPX 期權似乎更為擔心聯準會 8 月在傑克遜霍爾會議上立場強硬的風險。許多投資者預計，在 8 月 26 日至 28 日的會議上，聯準會可能會宣布縮減購債規模。

報告強調，美國股市「逢低買入」現象的流行度繼續上升，同時市場突然遭受的脆弱性衝擊，也接近創高，值得注意。