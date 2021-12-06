美股VIX指數快速飆高 以史為鑑：股市後續上漲機率高

omicron 變種病毒的威脅下，美股歷經上沖下洗的一周，恐慌指數 VIX 飆升 54%。這種看似糟糕的情景，從過往歷史上看，卻常常讓耐心的投資者獲得回報。

Truist 共同投資長兼首席市場策略師 Keith Lerner 表示，以史為鑑，這一發展之下投資人不必過於悲觀。

上周五 (3 日) 美股重挫的情勢下，VIX 波動率指數飆升 54%，在過去 30 年內，如此大幅度的單日波動可以列入前 5。

數據顯示，自 1990 年以來，共有 19 個交易日 VIX 飆高 40% 或更多。在這 19 次中有 18 次—即 95% 的比率，標普 500 指數在一年後走高，而且平均漲幅達到 20%。唯一 12 月後下跌的情況，出現在 2008 年金融危機爆發期間。

VIX 飆高後股市發展 (圖表取自 CNBC)

不過，儘管經歷了最近的波動，但美股今年迄今為止已經上漲了 20% 以上，期待 1 年後再漲 20%，似乎有些要求過高。

Lerner 指出，股市自 10 月初以來仍已上漲 9%，漲多可能是未來走勢的負面因素。

但以過去歷史走勢來看，在 VIX 指數達到高位之後的 1 個月、3 個月、6 個月和 1 年後的大部分時間裡，美股絕大多數都是上漲局面。並隨著歷經時間愈久，上漲的機率愈大，平均漲幅也愈大。

Lerner 認為，這一情況提醒投資人，不要太快變得過於消極，因此離開市場。往往繼續留在市場，最有機會獲利。

Lerner 表示，雖然 VIX 是吸引人們注意的焦點，但最終支持股市向上趨勢的，仍是經濟的擴張動力。