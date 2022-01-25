避險情緒升溫 全球最大黃金ETF單日淨流入創下17年新高

據報導，全球最大型的黃金交易所買賣基金 SPDR Gold Shares(GLD-US) 出現 17 年來最大淨流入，反映出投資人對黃金看漲的情緒。

數據顯示，GLD 在上週五 (21 日) 一日內就出現 16.3 億美元的淨流入，相當於 27.6 噸，創下 2004 年該基金上市以來的最大單日淨流入。分析師認為，該類型基金淨流入和流出的數量，反映出投資者對黃金的投資情緒。

黃金在 2020 年創下紀錄後，在 2021 年表現平淡。隨著疫情有所趨緩，Omicron 變種病毒的重症程度較預期要低，美元和美股上漲的情況下，黃金對投資人的吸引力下跌。去年，GLD 出現了自 2013 年以來最大的年度淨流出。

不過，在近期美聯準會 (Fed) 升息預期升溫、俄烏衝突一觸即發、加密貨幣續跌的情形下，黃金作為避險工具的地位再度上升。

盛寶銀行 (Saxo Bank) 大宗商品策略主管 Ole Hansen，表示，看好今年金價的表現，因為推動金價上漲的重要因素通膨威脅持續加劇。他認為，儘管 Fed 將開始升息，但由於通膨水準偏高，實際利率仍將維持在負值的區域，將對金價帶來支撐。

據法國興業銀行 (Societe Generale) 先前的報告顯示，在通膨持續飆升的情況下，避險基金大幅增加黃金期貨部位，期望以此保護投資組合。

Investment Directions 網站創辦人 John S. Tobey 也表示，在通膨續升的環境下，黃金將重獲青睞。而除了黃金外，金礦商的股票也將會是很好的選擇。