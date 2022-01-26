〈貴金屬盤後〉Fed貨幣政策出台前夕 美股走低 黃金登逾2個月高點

黃金期貨價格周二登上 2 個多月來最高價，係因 Fed 宣布貨幣政策的前一日，黃金在美股走低中找到支撐。

由於中國和美國前景疲軟，國際貨幣基金組織 (IMF) 下調今年全球經濟增長預期，具避險性質的黃金價格也攀升。

本周股市震盪激烈，且歐洲地緣政治局勢緊張，市場擔心俄羅斯吞併烏克蘭，在此情況下，黃金湧現避險買盤。

FactSet 數據顯示，雖然 S&P 500 指數的開年表現是有史以來最差，但本周上漲 1.1%，今年迄今則上漲 1.3%。

FxPro 的高級金融分析師 Alex Kuptsikevich 在每日報告中寫道：「如果股市增強的波動持續夠久的時間，在某個時點會引發黃金買家的投降。」

2 月交割的黃金期貨價格上漲 10.80 美元或 0.6%，收每盎司 1852.50 美元，為交易最活躍的黃金期貨自 11 月 18 日以來最高點。

利率上升恐削減黃金支撐力，投資者越來越擔憂 Fed 如何升息與縮表以迅速對抗通膨，Fed 資產負債表近 9 兆美元。

Ploutus 資本顧問公司首席市場策略師 James Hatzigiannis 表示：「Fed 預計將維持利率不變，但我們認為，Fed 發出的對話將是鷹派立場，因此黃金將在短時間內對這種對話做出負面反應。」

然而，Gold Newsletter 編輯 Brien Lundin 指出，從歷史上看，緊縮週期中的首次升息會引發黃金上漲。

「這可能看起來違反直覺，但歷史記錄清楚地呈現這種模式，這可能因為交易者因預期升息而做空黃金，出現了『買在謠言、賣在消息公布時』的交易。」

Lundin 表示，如果股市波動迫使 Fed 撤回緊縮計畫，這樣的發展將被解讀成有利黃金，「因此，實際上任何一條前進的路都對金價有幫助。」

10 年期公債殖利率周二上升至約莫 1.773%。ICE 美元指數則上升 0.1%。

美國消費者信心指數 1 月自 12 月修正後的 115.2 下降至 113.8，數據公布後，黃金價格短暫回吐了部分漲幅，但隨後回升。《華爾街日報》調查的經濟學家此前預測該指數將下降至 111.7。

3 月交割的白銀期貨價格上漲 10 美分或 0.4%，收每盎司 23.896 美元。由於周一下跌 2.1%，本周迄今仍見 1.6% 跌幅。

Zaner Metals 和 Tornado Precious Metals Solutions 的副總裁兼高級金屬策略師 Peter Grant 表示，上週白銀上漲 6.1%，已經變得超買。

「這種超買的狀況現已有所緩解，因此我們將觀察買家是否會在支撐位附近的價格返回市場。具工業金屬性質的白銀可能是最擔心 Fed 行動的市場，因為若為打壓通膨而快速升息，可能會讓經濟復甦失去動力。」

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