通膨升溫 黃金如何操作？分析師剖析布局關鍵

黃金向來被視為是抗通膨的有效工具，在通膨居高不下及升息環境之下，展望今 (2022) 年黃金市場，專家認為，適度的通膨確實有利於黃金表現，但若失控，恐將對金價產生反噬。一旦全球央行大幅縮緊資金，金價上行空間將受到壓抑。而除了通膨之外，疫情、央行政策、地緣政治等也會影響到金價走勢，值得關注。

通膨及升息絕對是今年市場發燒的議題，因為這兩大因素將左右股市、債市、黃金等投資商品的走勢。面對低利率、大通膨環境，今年貨幣政策方向、金融市場走勢為何？又該如何布局金市？

對此，鉅亨網將於 1 月 20 日舉辦免費線上直播講座，以「下一波黃金投資盛世已到來？2022 全方位投資」為題，特別邀請 Pepperstone 研究策略師 Jerry，分析今年投資趨勢及變數，及如何透過技術指標分析市場，找到潛在的交易機會。此外，Jerry 更於線上講座之前，先行剖析今年黃金市場展望及操作的關鍵價位。

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全球性通膨來了 金價繼續上漲？

美國去 (2022) 年 11 月消費者物價指數 (CPI) 創下 40 多年來新高，就連聯準會 (Fed) 最為重視的通膨指標 - 核心個人消費支出（Core PCE）物價指數，也飆升到 4.7%，為 1989 年 2 月以來最大漲幅。不僅美國，歐元區、英國、澳洲等全球主要經濟體的通膨率，都攀升至數十年新高。

Jerry 認為，新冠肺炎疫情及供應鏈瓶頸所導致的物價上漲壓力，今年恐將持續，全球央行縮緊資金，展開升息腳步，已是勢在必行。因為各國央行已明白，短時間內，通膨難以回落到目標水平 (多數央行設定約 2% 左右)，近期紛紛展開縮緊貨幣政策，或者為今年升息做好準備。

適度的通膨率上漲，有利於黃金表現，倘若通膨失控，則不利於黃金後市。Jerry 分析指出，一旦全球央行共同擰緊水龍頭，扭轉疫情以來所釋出的資金，金價上行空間恐將受到打壓。

通常升息會對黃金構成下行壓力，若 Fed 採取過度激進的手段，對抗通膨，也會損及經濟成長，導致股市、黃金等其他資產價格下降。因此，升息循環之下，黃金表現備受挑戰。

Jerry 以 Fed 為例，歐洲美元期貨市場顯示，今年預計 Fed 有 81 個基準點 (bp) 的升息幅度，明 (2023) 年則預計升息 55 個基準點，雖然沒有像 Fed 利率點陣圖中的升息路徑那樣鷹派。但兩者有個共同點，Fed 未來兩年內會完成升息，這也暗示了金價在此期間，可能面臨的挑戰。

黃金多頭信心回暖 專家點出布局關鍵價位

通膨絕非是影響黃金走勢的唯一因素。Jerry 表示，疫情的反復、央行政策的靈活性，以及地緣政治的不確定性等，都會產生共同作用，今年依舊有許多未知數等待揭曉。

不過，黃金去 (2021) 年 12 月底表現亮麗，為多頭打了一劑強心針！Jerry 指出，如同股市上演傳統的「聖誕行情」一樣，黃金每年在 12 月、1 月多會有不錯的表現。根據過去 20 年的統計顯示，金價在 12 月的平均漲幅為 1.27%，過去四年全部收漲。而 1 月的平均漲幅更是達到了 3.17%，為一年中，表現最好的月份，過去 8 年中，也有 7 次收漲。這對於黃金多頭來說，無疑是一個積極的信號。

目前黃金已站上 1800 美元整數關口，Jerry 分析，短期而言，黃金期貨多頭持倉的小幅增加，以及期權市場風險逆轉指標的上升，顯示出市場對黃金信心回暖。在美國實際利率仍處於低位徘徊之下，金價上行方向可以關注 1815 的關鍵阻力位，再來是 1832 及 1850 價位。反之，若跌破 200 天均線，1796 附近，空頭或將再次瞄準 1760。

由於今年市場多變化，投資難度升溫，投資人更需要充分掌握市場資訊，Pepperstone 指出，該公司資深分析師會不定期發表金融市場展望及操作策略，可以做為投資人布局參考 (本周最新:【Pepperstone】非農「爆冷」難阻加息預期！本周通脹要破 7？https://bit.ly/3JZstkD)；同時，該公司身為全球最大的 MT4 經紀商之一，提供超過 90 種以上的金融工具，資產類別廣泛，且交易成本低、執行速度快，並受到全球重要監管機構 ASIC 和 FCA 的監管，讓客戶資金得以充分保全，已成為許多人選擇交易平台的首選。

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