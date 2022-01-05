高盛：奪取黃金市占率 比特幣有望漲至10萬美元

據報導，高盛集團 (Goldman Sachs) 表示，隨著數位資產更廣泛的被運用，比特幣將持續奪取黃金的市占率，使得比特幣價格有望漲至 10 萬美元。

高盛估計，比特幣的流通量經調整後，整體市值接近 7000 億美元。佔整體「價值儲存」市場市占率的 20%，該市場主要由比特幣和黃金組成，可供投資的黃金價值總計為 2.6 兆美元。

報告中指出，如果比特幣在整體價值儲存市場的占比在未來 5 年內上升至 50%，比特幣價格就有望上漲至略高於 10 萬美元，複合年均回報率為 17% 或 18%。

根據 CoinDesk 的數據顯示，截稿前比特幣暫報 46,333.77 美元，過去 24 小時內漲 0.29%。比特幣去年大約上漲了 60%，並在 11 月創下了接近 6 萬 9000 美元的新高紀錄。自 2016 年以來，比特幣價格已飆升了超過 4700%。

有「女股神」稱號、執掌方舟 (Ark) 投資管理公司的伍德 (Cathie Wood) 表示，先前曾表示，如果機構投資者投入比特幣，並且在投資組合中配置 5% 的比特幣，以目前水準來看，比特幣有望在 2026 年升至約 56 萬美元。

伍德表示，機構會願意購買投資比特幣，是因為比特幣和以太幣等加密貨幣與股票等其他資產之間的相關性較低。

伍德也表示，最近中美洲國家薩爾瓦多已成為全球首個以比特幣作為法定貨幣的國家，巴拿馬與烏克蘭也企圖將比特幣作為法定貨幣。

薩爾瓦多上個月宣布將發行 10 億美元的比特幣支持的債券。該國財政部長今日表示，正在推進立法，政府將向國會提交大約 20 項法案，以開始這一進程。