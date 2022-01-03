通膨擔憂、風險資產波動 預期將提振今年黃金需求

據報導，金價去年的表現落後，不過，印度工業信貸投資銀行證券公司 (ICICI Securities) 在最新的報告中表示，市場對於通膨持續飆升以及對風險資產震盪的擔憂，預期將提升 2022 年的黃金需求。

在 2021 年，美元和美股上漲的情況下，黃金對投資人的吸引力下跌，金價因而下跌了 3.5%，創下 2015 年來最大年度跌幅。

不過，這樣的情況可能將出現改變，報告中認為，隨著通膨擔憂持續，以及股市在高點震盪的風險，今年黃金需求有望得到提振。此外，加密貨幣的熱情消退，也將有利於傳統避險資產黃金。

盛寶銀行 (Saxo Bank) 大宗商品策略主管 Ole Hansen，表示，看好今年金價的表現，因為推動金價上漲的重要因素通膨威脅持續加劇。他認為，儘管 Fed 將開始升息，但由於通膨水準偏高，實際利率仍將維持在負值的區域，將對金價帶來支撐。

據法國興業銀行 (Societe Generale) 先前的報告顯示，在通膨持續飆升的情況下，避險基金大幅增加黃金期貨部位，期望以此保護投資組合。

Investment Directions 網站創辦人 John S. Tobey 也表示，在通膨續升的環境下，明年黃金將重獲青睞。而除了黃金外，金礦商的股票也將會是很好的選擇。

不過，Refinitiv 金屬分析師 Debajit Saha 認為，金價在 2022 年前景恐較為黯淡，因 Fed 一旦開始升息，黃金吸引力將會下滑，投資認對黃金 ETF 持倉預期減少，他預計，金價今年將落在每盎司 1568 至 1876 美元之間。