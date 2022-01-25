空頭大將看衰美股抄底買盤 大摩：市場在玩火 還將面臨10%跌幅

美股主要指數周一 (24 日) 在下挫 3% 至 4% 之際出現一波強勁超底買盤，終場讓標普 500 指數與道瓊工業指數收高，不過，摩根士丹利 (Morgan Stanley) 警告，投資者此舉可能在玩火，接下來可能會面臨 10% 的暴跌。

大摩投資長 Mike Wilson 表示，儘管出現積極買盤，但標普 500 指數仍可能再暴跌 10%，投資者正在淡化聯準會 (Fed) 緊縮與經濟成長放緩之間的衝突，此舉非常危險。

Wilson 說：「這類舉動並不令人欣慰。我不認為任何人都覺得自己已任務完成，即使抄底買進。」

自 2008 年金融危機以來，華爾街從未見過如此大規模的盤中飆漲，那斯達克指數周一自 4% 的跌幅中反彈，而道瓊工業指數在一度下跌 1015 點之際強勢收漲。

大空頭 Wilson 預計，痛苦的下跌將在未來三到四周內發生，極具挑戰性的財報季將為投資者敲響成長放緩的警鐘，標普 500 指數可能需要低於 4000 點才會落底，而 Wilson 確信這將會發生。

Wilson 認為，目前應在預期大跌前加倍布局防禦型資產配置，幾乎標普 500 指數所有板塊都會因為泡沫而遇到更多麻煩。因為成長正在減速，因此周期性股票不再具吸引力，市場對周期性復甦過度樂觀，這將是錯誤之舉。今年的需求將會有所收斂，企業獲利是潛在的問題。

此外，Wilson 懷疑聯準會本周利率會議會試圖安撫市場，他認為央行不會因為市場出現拋售而退縮，因經濟數據並未疲軟到促使聯準會停止緊縮政策。標普 500 指數周一上漲 0.28% 報 4410.13 點，比先前的歷史高點低 8.5%，Wilson 預測該指數年底將為 4400 點。