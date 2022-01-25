美股盤中暴跌！白宮表示不會從股市評斷經濟 拜登冷回通膨提問

美股周一 (24 日) 上演大逆轉，道瓊收復盤中逾 1000 點跌幅，在盤中市場狂瀉之際，白宮新聞秘書莎琪 (Jen Psaki) 表示，拜登政府專注經濟趨勢，不會用股市判斷經濟。

莎琪在白宮記者會中，針對美股暴跌的部分說：「我們專注於經濟趨勢，不會只看一天波動或單一指標。和前任總統不同，拜登總統不會把股市當成評斷經濟的工具。」

她並補充，自拜登上台之來，美股共上漲 15%。

美股周一因為俄烏局勢一觸即發、聯準會 (Fed) 政策鷹派而重挫，道瓊一度狂瀉 1000 點、那斯達克綜合指數崩跌逾 4%，標普 500 落入修正領域，但隨著投資人勇於逢低買入遭血洗的科技股，三大指數在尾盤 10 分鐘全數翻紅。

標普 500、那斯達克中場收復逾 4% 跌幅，分別收高 0.3%、0.6%，寫下 2008 年 10 月 23 日以來最大反轉，道瓊收復逾千點失地回升 0.3%。

Nationwide 投資研究部門主管 Mark Hackett 說，股市拋售潮原因有三：企業獲利基本面惡化、擔心 Fed 政策和地緣政治緊張、股票跌破技術指標使投資人信心崩解。

拜登正在設法平抑通膨，以此重新調整整個經濟議程，並強硬面對他認為過於尖銳的媒體。

他周一在白宮東廂和負責消費者物價的競爭委員會 (Competition Council) 開會並接受記者提問，當時福斯新聞記者 Peter Doocy 問道，美國逼近 40 年高點的通膨率已經傷害支持率，「是否認為通膨是 (11 月) 期中選舉前的政治負債？」

拜登諷刺地回應：「這是巨大的資產，更多的通貨膨脹。」接著被鏡頭和麥克風補充到拜登搖了搖頭，小聲說「真是個笨蛋」。

對此 Doocy 對此一笑置之說：「沒有人進行事實查核，告訴他這不是真的。」白宮則未回應報導。