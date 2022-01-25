美股周一大洗盤 巴倫商周列S&P 500洗盤表

美股周一上沖下洗，Etsy (ETSY-US) 和莫德納 (MRNA-US) 最後的大反彈引領 S&P 500 指數回升。

道指周一稍早跌逾 1000 點，跌幅達 3.3%，但最終大反彈拉回收高約 0.3%。S&P 500 也力挽狂瀾，自稍早跌 4% 的低谷爬回收升 0.3%，創該指數自 2008 年 10 月 23 日以來的最大回升，當日為下跌 4.3% 後，收高 1.3%。

羅素 2000 指數周一也自下跌 2.8% 的低谷爬回至收高 2.3%。

Shopify (SHOP-US) 盤中下挫 11.4% 後，大幅拉回，最終收高 6.4%。《巴倫商周》針對 S&P 500 指數中，列出周一洗盤幅度最大的個股，如下表：

S&P 500 指數成分股中，Etsy 股價表現最突出，自盤中低點 136 美元或 8.6% 大跌幅中一路爬回，最終收高 3.5% 至 153.06 美元，振幅高達 12%。

莫德納以近 12% 振幅緊追其後，雖然當日仍收低 1.7%，但比起盤中近 14% 的跌幅，已是巨大進步。

Devon Energy (DVN-US) 和 Enphase Energy (ENPH-US) 分別以 11.8% 和 11.7% 的振幅排名第三與第四。SolarEdge Technologies (SEDG-US) 則以 11.4% 振幅位居第五，周一收高 2.5% 至 225.87 美元。

賭場公司 Penn National Gaming (PENN-US) 和 Caesars Entertainment (CZR-US) 各有超過 11% 的振幅； 幾乎持平作收的 Nvidia (NVDA-US) 抹去了稍早 10.6% 大跌幅。

包括 Gap (GPS-US)、Bath & Body Works (BBWI-US) 和 Best Buy (BBY-US) 在內的零售商也分別以 10.5 %、9.9 % 和 8.8% 的瘋狂震盪進入前 19 名。

上週財報公布令人失望的訂閱數據後，Netflix (NFLX-US) 經歷了一段動盪時期，周一也將多達 11.6% 的跌幅努力收斂至 2.6%，收 387.15 美元。

周一美股走勢恐非股市震盪的尾聲，因為投資者正努力反映升息預期，但在 Fed 會議前夕大幅反彈，可能是一種正面跡象。