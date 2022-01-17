〈房產〉日本房市去年成長逾1成、今年續揚 台灣買方視訊看屋就下訂

儘管新冠肺炎疫情仍在全球肆虐，日本 2021 年已回歸正常生活軌跡，房市穩健上升，去年價量成長約 1 成，專家預估 2022 年日本房市價量續揚，也有台灣買方早看到趨勢，去年搶進場，高達 7 成以上的買方僅靠視訊看屋，就出手購屋。

根據東日本不動產流通機構 (東日本 REINS) 統計，2021 年東京都中古大廈平均每月交易件數超過 1700 件，較 2020 年增加 10%。其中，東京都中古大廈每平方公尺的成交價格近兩年來上漲約 15%，

信義房屋不動產株式會社社長何偉宏表示，信義房屋不動產株式會社 2021 年成交件數 422 件，是近六年來新高，較 2020 年成長 46%。作為投資使用的佔 60%，顯示投資人對日本房市信心十足，而透過視訊連線了解物件現況及簽約的運作與規範也已相當成熟，讓客戶即使在無法出國的情況下也可安心購買日本房產。

柳政億分析，去年以來，日本房市在兩大利多加持之下，已經開始出現一波新行情，推升主要城市如東京、大阪的房價走揚，預期今年成長動能續強勁。第一利多是通膨影響，其次為重大公共建設。

以東京都而言，百年老線山手線近來開通了新車站「高輪 Gateway」，屬於東京的新玄關，到羽田機場僅需 20 分鐘，就是戰略特區的建設亮點之一，已開始帶動週邊開發。不但這類大型計畫接連啟動，各個小區的都市更新也陸續進行中。

至於主辦 2025 年世界博覽會的大阪，除了會展活動將帶來的經濟效益引人注目，包括鐵路、公路、船運等交通基礎建設與綜合渡假村 (IR) 等大規模開發計畫，以及不同面向的都市更新規畫已在近年內陸續展開，將大阪的都市機能再提升也更加國際化。

對台灣買方而言，柳政億說，高資產族群們做資產配置的前提，不是為了短期套利，而為了長期保本，因此對於地段、產品的要求都高，願意付的總價也更高。以信義日本近期服務的客戶為例，有大約一半的客戶都是「回頭客」，已經在日本買過房子了、再加碼投入，看中的就是日本房市的未來性。