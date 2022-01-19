〈房產〉2021年全台十大地產代銷海悅接案量逾1800億元稱霸

市調機構統計 2021 全台十大地產代銷商，海悅 (2348-TW) 自 2019 年起已連續三年拿下冠軍，亞軍為新聯陽機構，其次依續為甲山林、璞園建築、上揚國際、信義代銷等，而年度大黑馬則為璽悅廣告，強勢突圍一舉擠進第 10 名。

數字科技（5287-TW）旗下 591 新建案統整六都、新竹 2021 年十大代銷接案量，代銷量最大業者依舊為海悅，總案量 1827.7 億元，去年以北台灣為承銷主力，包括北市豪宅「敦仰」及「擎天森林」、新北市當紅央北重劃區的「宏普 GARDEN PARK」和「聯上澐朗」，接案類型多元，還有台中東區數一數二大的開發案「浩瀚湖濱城」，個案總銷高達 200 億元。

新聯陽 2021 年鎖定雙北重點區域佈局，北市承接元利建設在文山區的百億大案「元利森活莊園」，還有信義區豪宅「玥隱信義」，不到 2 個月就售罄，銷售功力與購買力都很驚人；新北市板橋也有 150 億元量體的都更案「新美齊画世代」，全年代銷總案量達 1065 億元，年增逾 1.5 倍，穩奪亞軍。

第三名甲山林廣告去年於全台承接建案數 12 個、總案量 634.3 億，案量雖僅 2020 年的一半，仍憑藉多個指標大案拿下季軍頭銜，如興富發集團在北高雄美術館園區的「美術 1 号院」，主打美術公園第一排景觀宅，擁 175 億總銷；基隆 928 檔期新案「新橫濱」也有 180 億元量體，強調至南港僅需 15 分鐘車程，吸引許多年輕購屋族。

璞園建築 2021 年挾 455.3 億元接案量，強勢回歸十大代銷榜單，並擠入前段班第四名，璞園去年承接的案子有一半、超過百億的案量都是自家建案，除此之外，也接下中正區金山南路、仁愛路口的豪宅案「富邦醴仁」，該案由富邦建設與喬崴建設合建，地段鑲金，平均開價一坪約 200 萬元。

第五名為南台灣第一大代銷上揚國際，總接案量 343.9 億元，接案版圖固守中南部，除接手台中西屯七期豪宅「新朗日匯」，也接下旗下清景麟建設「清景麟公園墅」及「清景麟．白居易」。值得一提的是，亞昕集團和春福機構去年各自在台中推出的首發案「亞昕一緒」、「春福興波」，也都交由上揚打理，可見其品牌實力，而今年上揚也將攜手三本建設插旗桃園小檜溪，南霸天移轉北上態勢明顯。

而年度大黑馬 - 璽悅廣告，排名第十，也是首度擠入前十排名，去年承接建案多來自威均建設，在桃園中壢區及大園區分別接下「威均青塘園」和「威均帝璽」，兩案加起來就有 200 億元的量體，代銷總案量 243.2 億元。