貝萊德：利率市場已過度反應 升息並非股市拋售主因

貝萊德投資研究所 (BlackRock Investment Institute) 周一 (24 日) 表示，較高的利率並非目前股市拋售主因，雖然美債的長期展望是負面的，但市場短期內可能已過度反應，即使美債殖利率可能持續走高，股市仍有望上漲。

全球股市正面臨一系列拋售潮，美國預期升息幅度擴大成為周一拋售潮加深的關鍵因素。但貝萊德表示，「利率上升、科技股下跌」的解釋過於簡略，長債拋售背後的驅動因素雖與升息有關，但預期升息提高後的水準仍然很低。

對貨幣政策敏感的兩年期和五年期美債殖利率周一上漲 25 至 30 個基點，期貨市場已經消化聯準會基準利率今年將至少提高 100 個基點，且縮減資產負債表預料將在年中啟動。聯準會本周即將開會討論如何抑制目前的高通膨。

貝萊德分析師表示：「市場急於對聯準會的行動定價，比我們認為合理速度更快、更激進，鑒於現在市場反應的速度，債券市場短期內可能已經過度反應。」

貝萊德表示，長期而言，美債前景仍面臨挑戰，因 Fed 將會維持大幅減碼的立場，但從殖利率自上周高點回落的現象來看，可能是「短期反轉」的訊號。10 年期美債殖利率上周攀升至 1.90% 高峰，創兩年來的最高水準，隨後回落至 1.73%。

貝萊德表示，10 年期和 30 年期殖利率飆升最終不應損害風險資產，殖利率上升並非股市崩跌的罪魁禍首，反而病毒隱憂消退才引發一波多頭反轉，目前仍看好穩健的科技股和醫療保健股，這兩個類股長期而言是數位化、淨零碳排放轉型等結構性趨勢的贏家。