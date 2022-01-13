拜登：12月CPI報告顯示物價漲勢開始放緩

美國總統拜登周三（12 日）針對剛出爐的美國消費者物價指數（CPI）報告表示，儘管去年 12 月 CPI 年增 7% 續創新高，但經季調僅月增 0.5%，增速較 10、11 月下降，為物價漲勢已開始放緩證據，儘管距離回到正常物價水準還有一段路要走。

拜登在一份事先準備好的聲明中表示：「今天的報告顯示，上個月的整體通膨明顯下降，汽油與食品價格都在下降，表明我們在減緩價格上漲速度方面取得進展。儘管如此，我們還有很多工作要做，物價仍然太高、家庭預算依舊吃緊。」

拜登的談話凸顯許多經濟學家認為通膨上升似乎已經見頂的證據，美國勞工部公布 12 月 CPI 較去年同期大增 7%，寫下 1982 年 6 月以來最大增幅，不過 12 月 CPI 月增 0.5%，增幅不僅低於 10 月的 0.9%，也低於 11 月的 0.8%。

雖然這種下降趨勢不代表物價正在下降，但確實凸顯物價增速趨緩，可能是通膨率朝聯準會（Fed）2% 目標水準回落的開始。

然而物價上漲之際，薪水卻沒有跟著漲，意味著許多美國民眾比起去年越來越難負擔民生用品支出，而失控的通膨也會讓選民感到不滿，感受到自己的購買力正在逐漸下降。

根據周三的報告，美國 12 月的實際平均時薪（計入消費者價格） 比 11 月上升 0.1%，但比去年同期下降 2.4%。

包括 Fed 主席鮑爾在內的大多數經濟學家表示，新冠疫情導致通膨高漲，全球供應鏈未能跟上消費者和企業對商品的強勁需求。

疫情導致工廠關閉、航運線路中斷，企業為加快生產速度而增聘人手也遭遇障礙，由此引發的通膨問題可能會在關鍵的 2022 年期中選舉削弱民主黨人的實力，因為選民會認為拜登政府在處理經濟問題上的表現不佳。