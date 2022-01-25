道瓊盤中狂瀉逾1000點 恐慌指數VIX猛漲30%

美股正經歷自 2020 年 3 月以來最嚴重的股票崩跌，道瓊週一 (24 日) 盤中狂瀉逾 1000 點，恐慌指數 VIX 一度觸及 38.94，創 2020 年 11 月以來盤中最高。

美股週一午盤截稿前，道瓊狂洩逾 1084 點，暫報 33,215.44 點。那指暴跌 4.46 %，暫報 13,155.26 點，深陷修正區。標普重挫 3.72%，暫報 4,234.25 點，也進入修正區。

費半狂跌 4.84%，暫報 3,270.89 點。羅素 2000 指數進入熊市，跌逾 2.51%，暫報 1,938.24 點。

道瓊成分股中波音 (BA-US)、迪士尼 (DIS-US)、微軟 (MSFT-US) 領跌，跌幅大於 5%。標普成分股有 91% 的股票在交易時段下跌，莫德納 (MRNA-US) 慘崩超過 12%、Netflix (NFLX-US) 崩跌逾 10% 、NVIDIA (NVDA-US) 和特斯拉 (TSLA-US) 皆跌逾 9%。

恐慌指數 VIX 狂飆，一度觸及 38.94，創 2020 年 11 月以來盤中最高，紐約證交所 (NYSE) 衡量漲跌家數、成交量變化的 Arms Index 來到 2.133。分析師指出，至少上漲至 2.000 顯示市場出現恐慌的拋售行為。

眾多不確定籠罩華爾街，引爆週一美股大屠殺，包括俄羅斯與烏克蘭戰火風險，中東動盪，以及聯準會 (Fed) 本週料將重申鷹派政策。上週 Netflix、高盛等最新財報令人失望，也讓華爾街對本週重磅科技股財報抱持謹慎態度。

TD Ameritrade 首席市場策略師 JJ Kinahan 表示，上週每一天，美股交易的最後一個小時都表現更差，這對於第二天來說往往是一個壞訊號，這種負面情緒在週一延續。

Vital Knowledge 創始人 Adam Crisafulli 在一份報告中表示，最初聯準會退場導致的拋售，在上週加入財報不確定性。投資人現在還要擔心預估本益比。

羅素 2000 指數的崩盤範圍取決於經濟的加速發展，投行 Jefferies 指出：「我們認為市場開始考慮經濟衰退。否則，為何羅素 2000 指數會像以前一樣下跌？市場認為聯準會激進的政策將推動美國經濟在明年大幅放緩，甚至陷入衰退。」