觀察Fed會議 擔憂烏克蘭局勢 歐美股市同步重挫

歐美股市 24 日重挫，投資人密切觀察本周美國聯準會 (Fed) 的會議，同也並關注烏克蘭與俄羅斯緊張局勢加劇的事態發展。

歐洲股市晚盤全面下跌，跟進亞洲股市的走勢。美股道瓊工業指數一度大跌逾 800 點，標準普爾 500 指數已自高點下跌逾 10%，跌入修正區。

Fed 聯邦公開市場委員會 (FOMC) 訂 25 日和 26 日開會，決定美國貨幣政策的下一步行動。

通膨上升是 Fed 的主要擔憂，投資人將密切關注 Fed 到底有多擔憂。Fed 主席鮑爾將於美東時間 26 日下午在 FOMC 發表聲明後向媒體作簡報。

與此同時，股市也因擔心烏克蘭和俄羅斯之間可能即將發生軍事衝突而動搖。

美國國務院 23 日建議所有在烏克蘭的美國公民立即離開該國，理由是俄羅斯在邊境進行了不尋常的軍事集結。

英國 22 日指責克里姆林宮試圖在烏克蘭安插一名親俄領導人。俄羅斯一再否認它準備入侵其鄰國。

在經濟數據方面，由於 omicron 變種病毒導致新的限制措施削弱了經濟活動，歐洲和美國的經濟復甦在 1 月繼續停滯不前。歐元區 IHS Markit 綜合採購經理人指數 (PMI) 從 12 月的 53.3 降至 1 月的 52.4，為去年 2 月以來最低水平。美國 1 月綜合 PMI 由 12 月的 57.0 跌至 50.8，為 2020 年 7 月以來新低。