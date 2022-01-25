WSJ：Maverick皮卡訂單量增 福特難以消化暫停接單

華爾街日報（WSJ）周一（24 日）報導，福特汽車將暫停接收去年 6 月推出熱銷平價皮卡車 Maverick 的訂單，直到夏季才恢復接單，原因是受晶片荒影響，福特目前累積的 Maverick 訂單已逼近生產量能的極限。

福特在一份備忘錄中通知經銷商，將暫停客戶 Maverick 皮卡的訂單，因為目前正在應付手上積累的訂單，並預估要到夏季才會恢復接單。

經銷商與分析師表示，隨汽車價格逐漸飆升，車商推出的平價入門款車種選擇減少，因此售價為 2 萬美元起 Maverick 受消費者青睞。

在疫情影響供應鏈導致車價大幅飆升前，新車價格已經漲了好幾年，根據 J.D. Power 研究資料，去年消費者購買新車的平均價格上漲 13%，達到創紀錄的 40,457 美元。如今晶片荒導致經銷商庫存減少，在把車價推高，消費者比以往更難負擔新車價格，而這也是 Maverick 熱銷原因。

福特卡車部門總經理 Dean Stoneley 受訪時表示，暫停接單的原因是不讓生產能力超出負荷，由於價格實在太便宜，原本想買二手車的消費者也將目光轉向 Maverick。儘管如此，客戶仍可從經銷商購買 Mavericks，公司將在未來幾個月向經銷商出貨補充庫存，但客戶訂單將暫停到夏季。

Stoneley 拒絕透露在墨西哥生產的 Maverick 是否獲利，但表示福特能夠降低成本，是因為該款車使用 Escape 和 Bronco 越野運動休旅車（SUV）等其他車型的許多常見零件，並說由於 Maverick 是一款新車型，比市場上的其他皮卡更小、更便宜，因此很難預測需求。

J.D. Power 預計，福特今年將在美國銷售至少 8 萬輛 Mavericks。研究公司 autoppacific 預計，今年的銷量約為 9.5 萬輛，2023 年將達到 12 萬輛。

截稿前，福特汽車 (F-US) 股價下跌 5.47%，每股暫報 19.52 美元。