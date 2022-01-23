慘！白宮傳出手 比特幣失守3.5萬美元大關

加密貨幣週六 (22 日) 遭遇大屠殺，外媒傳出白宮最快下月將發布數位資產戰略，主導美國加密貨幣政策，比特幣一夕自 3.8 萬美元以上閃崩，失守 3.5 萬美元大關。

比特幣失守 3.5 萬美元大關 (圖片：鉅亨)

彭博引述消息人士透露，拜登政府準備最快在 2 月發布數位資產戰略，要求聯邦機構評估數位資產帶來的風險和機遇，美國政府高官已舉行多次會議，目前正草擬行政令，未來幾週將呈報給拜登。白宮將成為處理加密貨幣事務的中心，主導美國加密貨幣政策。

截稿前，比特幣下跌 9.53%，暫報 34,604 美元，日內一度閃崩到 34,008 美元低點。自 11 月比特幣創下 69,044 美元歷史新高以來，比特幣市值已蒸發超過 6000 億美元。

聯準會正加快緊縮貨幣政策，以因應居高不下的通膨，可能在 3 月升息，美股本週遭遇亂流，科技股跌勢尤其慘烈，加密貨幣也加入拋售行列。

除了聯準會帶來的逆風外，各國對加密貨幣監管越趨嚴格，包括俄羅斯央行提議限制加密貨幣交易和挖礦。加密貨幣專家警告，未來幾週這些貨幣可能會極度波動。

Oanda 高級市場分析師 Ed Moya 稱，比特幣與以太幣等兩大加密貨幣的長期前景仍然看漲，但短期內走勢將慘不忍睹。

薩爾瓦多去年剛將比特幣定為法定貨幣，趁著週六跌勢擴大，該國總統 Nayib Bukele 宣布已購入 410 枚比特幣，總花費 1500 萬美元價格。