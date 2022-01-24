〈美股早盤〉美股全面下殺 道瓊重挫600點、標普500跌入修正

在聯準會利率會議與重磅財報登場前夕，俄烏緊張局勢加劇進一步打擊風險情緒，美股主要指數周一 (24 日) 集體下殺。截稿前，道瓊工業指數跌逾 600 點或 1.8%，那斯達克綜合指數跌 2.6％，標普 500 指數跌近 2％，費城半導體指數跌 2.7％。

自 1 月初站上歷史新高迄今，標普 500 指數已跌逾 10%，正式進入修正領域，大型科技股走勢疲軟，繼續拖累那指。

聯準會將在台灣時間周四 (27 日) 凌晨發布 1 月貨幣政策決議，聯邦基金期貨交易員預計，Fed 將在 3 月升息 25 個基點，且年底前還會升息 3 次。

隨著俄羅斯和烏克蘭緊張局勢加劇，市場擔憂情緒也跟著升溫。

美國國務院周日 (23 日) 下令駐烏克蘭使館人員及家眷撤離當地，同時將俄烏兩國的旅遊警示分級升至高，北大西洋公約組織也下令軍隊待命，並向東歐地區增派戰鬥機和戰艦，確保衝突不會進一步擴大。

VIX 恐慌指數周一大漲 15% 至 33 點，為去年 12 月以來最高，隨著避險情緒升溫，美元再度受到青睞，截稿前來到 96 關卡，金價小漲。

債市部分，10 年期美債殖利率下滑至 1.712％。

與此同時，美股財報季仍在持續進行。IBM(IBM-US) 將在周一盤後公布財報，本周登場的重磅財報還有通用電氣 (GE-US)、微軟 (MSFT-US)、嬌生 (JNJ-US)、特斯拉 (TSLA-US) 和蘋果 (AAPL-US) 等。

FactSet 數據顯示，目前標普 500 指數成分股公司中，五分之一的企業已公布財報，當中有超過 8 成企業的 EPS 表現優於預期。

截至台北時間周一 (24 日)22 時許：

道瓊工業指數下跌 611.60 點或 - 1.78%，暫報 33653.77 點

那斯達克綜合指數下跌 360.56 點或 - 2.65%，暫報 13404.15 點

標普 500 指數下跌 87.39 點或 - 1.99%，暫報 4302.05 點

費半下跌 91.02 點或 - 2.65%，暫報 3343.46 點

台積電 ADR 下跌 1.02% 至每股 123.16 美元

10 年期美債殖利率下跌至 1.712％

紐約輕原油下跌 1.94％ 至每桶 83.49 美元

布蘭特原油下跌 1.63% 至每桶 86.46 美元

黃金上漲 0.44% 至每盎司 1839.90 美元

美元指數上漲至 96

標普 500 指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

柯爾百貨 (KSS-US) 早盤上漲 31.30％，61.50 至美元。

繼傳出 Acacia Research Corp 提出每股 64 美元收購報價後，柯爾百貨短期內再獲收購要約，路透社周日報導指出，私募股權公司 Sycamore Partners 已提出至少 65 美元的報價，與柯爾百貨就收購要約進行洽談。

聯合利華 (UL-US) 早盤上漲 6.51％，至 52.52 美元。

激進投資人 Nelson Peltz 的避險基金 Trian Fund Management 傳出入股消費品巨頭聯合利華，但目前還無法得知增持規模。

Halliburton(HAL-US) 早盤下跌 1.78％，至 27.05 美元。

因油價推升油田服務和設備需求，Halliburton 公布第 4 季財報優於預期，調整後 EPS 為 36 美分，較去年同期翻倍，Halliburton 並宣布調升股利，自每股 4.5 美分提高至 12 美分。

今日關鍵經濟數據：

台北時間 22:45 公布美國 1 月 Markit 製造業 PMI 初值，預期 57，前值 57.7

台北時間 22:45 公布美國 1 月 Markit 服務業 PMI 初值，前值 57.6

台北時間 22:45 公布美國 1 月 Markit 綜合 PMI 初值，前值 57

華爾街分析：

荷蘭合作銀行 (Rabobank) 利率策略師 Lyn Graham-Taylor 表示，央行擔心，快速上升的消費者物價可能助長通膨預期並自我強化，為了解決這點，它們正在討論積極收緊政策。

Graham-Taylor 稱，通膨率將在今年下滑，聯準會不會如市場預期那樣多次升息。

Evercore ISI 首席股票和量化策略師 Julian Emanuel 認為，未來朝向價值股輪動的過程可能是長期的，相較於以周來衡量，更可能出現以季衡量的類股輪動。