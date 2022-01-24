美下令駐烏使館人員家屬撤離 俄烏若開戰對金融市場有何影響？

俄烏局勢一觸即發，美國國務院周日 (23 日) 下令駐烏克蘭大使館人員和家眷撤離當地，並建議美國僑胞利用商業或私人旅遊方式撤出。專家分析，如果俄羅斯真的入侵烏克蘭，能源和日圓、美國公債等傳統避險資產將大漲。

美國國務院透過聲明表示，「有報導指稱俄羅斯研擬對烏克蘭採取重大軍事行動。尤其是烏克蘭邊境，在俄羅斯占領的克里米亞和俄羅斯控制的烏克蘭東部，情況特別難以預測，可能稍不注意就惡化。」

紐約時報報導，美國總統拜登考慮在東歐和巴爾幹半島部署 1000 到 5000 兵力，並在必要時把兵力增為 10 倍，此外，拜登也正評估為北約 (NATO) 盟友派遣戰機和戰艦。

種種跡象顯示緊張局勢升高，美俄上周曾舉行會談，但並未解除對立。俄羅斯在烏克蘭邊境已集結約 10 萬兵力，美國警告，假如俄國跨越邊境，就會強力制裁。

Standard Bank G10 策略部門主管 Steve Barrow 說，俄羅斯在 2014 年侵占烏克蘭的克里米亞半島，雖然沒有在全球金融市場引爆持久賣壓，但投資人這回可別忽略全面侵占可能引發的後果。

俄羅斯一向是西歐的天然氣供應來源，一旦開戰，包括天然氣在內的價格可能飆漲，金融市場勢必震盪，進而帶動日圓、瑞士法郎、美國公債等傳統避險資產大漲。

雖然華府官員曾透露把能源供給排除在金融制裁的範圍，但 RBC 資本市場全球商品策略部門主管 Helima Croft 說：「俄羅斯很可能把能源出口當武器，以動搖並改變西方國家切斷資金流的盤算。」

ING：美元明顯利多

ING 策略師表示，一旦開戰，歐洲仰賴俄羅斯天然氣的弱點就會被放大，因此能源價格引發的波動性，可能帶動美元兌歐元升值。

至於黃金，Standard Bank 的 Barrow 認為也可能受益，但相較之下金價前景更難預料，而且可能因為美元轉強而受到打壓。

地緣政治問題不必然引發恐慌性拋售

針對股市，MarketWatch 專欄作家 Mark Hulbert 認為，遇到地緣政治危機，投資人最好不要陷入恐慌性拋售模式。

他舉 Ned Davis 研究公司的數據為例，在 911 恐怖攻擊之前的 60 年間，曾發生過 28 次最嚴重的政治或經濟危機，當中的 19 次經驗，道瓊工業指數都在危機發生的六個月內上漲，而且 28 次經驗平均下來，六個月平均漲幅有 2.3%。

而在 911 恐攻的例子中，金融市場曾停止交易數日，之後道瓊指數一度重挫 17.5%，但六個禮拜過後，道瓊一路回升，並在 10 月 26 日漲至超越 9 月 10 日的水準。