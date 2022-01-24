輝瑞與BioNTech共同發表論文 接種第3劑疫苗可有效對抗Omicron

輝瑞公司 (PFE-US) 和 BioNTech SE (BNTX-US) 24 日公布兩項實驗室研究的新結果，證實接種 3 劑輝瑞 - BioNTech 新冠病例疫苗 BNT162b2 足以引發中和 Omicron 變種病毒的抗體。

這份報告發表在《科學》(Science) 期刊上，數據包括來自 51 名接種過 2 劑或 3 劑 BNT162b2 的疫苗者的血清數據讀數，以及一項評估部分接種者血清抗體對活體病毒的中和潛力的研究。

這兩項數據都證實了之前公佈的初步研究結果，顯示 BNT162b2 疫苗產生的血清抗體在接種第 3 劑後中和了 Omicron 變種病毒。相較之下，接種 2 劑疫苗的受測者血清在兩個數據集中顯示對 Omicron 變種病毒中和度有限，可能代表 2 劑 BNT162b2 疫苗可能不足以防止感染新病毒。

然而，另外也觀察到，被殺手 T 細胞 (CD8+ T) 辨識出的刺突蛋白中，約有 85% 不受 Omicron 變種病毒突變的影響。兩家公司認為，接種 2 劑疫苗仍可能針對嚴重疾病產生保護作用。

另外，與德州大學醫學分部 (UTMB) 進行的活體病毒實驗室研究的數據，也支持並進一步擴展了這些發現。與接種第 2 劑後 7.9 至 8.8 個月相比，接種第 3 劑後 1 個月的血清顯示針對 Omicron 的中和度增加了 22 倍，代表只要接種疫苗再補上加強劑，就可以針對新變種病毒發揮更強大的保護作用。

輝瑞和 BioNTech 正在進行強有力的加強劑研究計劃，以幫助確保疫苗繼續提供高度保護。展望未來，兩家公司將在臨床環境中評估額外劑量的當前配方和針對 Omicron 的疫苗的免疫原性和功效。兩家公司之前曾宣布，預計將在 2022 年生產 40 億劑輝瑞 - BioNTech 新冠疫苗，即使藥劑成分需要調整，預計這個產能不會改變。