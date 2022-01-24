鉅亨美股雷達：美股迎來超級財報週 傳派樂騰激進投資人施壓裁CEO

美股重要看點：

投資人本週重點關注聯準會 (Fed) 政策會議。美股迎來超級財報週。美國 10 年期公債殖利率來到 1.728%，美股期貨週一 (24 日) 下跌，道瓊期貨跌 1.45%，標普 500 期貨跌 2.03%，那斯達克 100 期貨跌 2.97%。

美聯準會 (Fed) 將於週四淩晨公布利率決議，Fed 主席鮑爾隨後也將召開記者會。市場將在本週迎來超級財報週，投資者關注科技股走向，蘋果、微軟、英特爾、特斯拉等重要個股將在本週公布財報。

高盛分析顯示，通膨加速可能會讓 Fed 升息腳步變得比經濟學家預期的更加激進，今年升息次數可能四次，升五次的機率已經升至接近 60%。高盛經濟學家 David Mericle 表示，Omicron 變種新冠病毒的傳播正加劇物價上升，恐推動 Fed 加速升息。

美股 2022 年表現不佳，上周動盪加劇，以科技股為主的那斯達克指數，今年以來已經下跌近 12%。金融社區 FinTwit 上廣受歡迎的 Helene Meisler 指出，選擇權賣權 / 買權比 (Put/Call Ratio, PCR)，可能會接近 2020 年 5 月以來的最高點，這代表著選擇權交易者中，看跌的比例遠遠高於看漲者。

疫情方面，美國白宮首席醫療顧問佛奇 (Anthony Fauci) 預計，美國病例會在 2 月來到頂峰，在東北部和中西部的一些州，病例已經達到頂峰並「急劇下降」，但南部和西部各州的病例仍在上升。

美股前一交易日漲跌：

美股道瓊指數下跌 450.02 點，或 1.3%，收 34,265.37 點。

那斯達克指數下跌 385.1 點，或 2.72%，收 13,768.92 點。

標普 500 指數下跌 84.79 點，或 1.89%，收 4,397.94 點。

費城半導體指數下跌 60.0 點，或 1.72%，收 3,434.8 點。

今日重要總經數據：

美國 1 月 Markit 製造業 PMI 初值，預估 57，前值 57.7

美國 1 月 Markit 服務業 PMI 初值，前值 57.6

美國 1 月 Markit 綜合 PMI 初值，前值 57

重要個股動態：

市場正在盛傳蘋果 (AAPL-US) 即將在春季發表會推出新一代 iPhone SE 與 iPad，且眾多產品線將將在今年秋天發布一系列新品，這有望是史上最大規模的新品亮相。

彭博蘋果記者 Mark Gurman 預期，蘋果接下來將率先發布 iPhone SE3，預計將維持原機型的設計，但將採用 iPhone 13 A15 仿生晶片以及支援 5G 服務。此外，還將推出新版 iPad Air，預估也將搭載 A15 晶片。iPad Pro 也有機會在春季提早亮相。

至於秋季發表會的更新，Gurman 認為，除了 iPhone 14 外，蘋果將會更新基本版 MacBook Pro、iMac、Mac Pro 與 MacBook Air ，另外，AirPods Pro、三款 AppleWatch、iPad 和 iPad Pro 也在更新行列中。

AAPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

美國健身器材公司派樂騰 (Peloton) 經歷動盪一周，先是傳出考慮裁員，且因需求下降暫時停產部分飛輪車與跑步機，股價因而暴跌，現在連熱門電視節目也連番湊上一腳。

約莫一個月前，經典美劇《慾望城市》續集《華麗下半場》第一集經典角色 Mr.Big 在騎派樂騰飛輪車時心臟病發猝死，重挫品牌形象，拖累派樂騰 (PTON-US) 股價應聲大跌。美國影集《億萬富翁》(Billions) 第六季首映中，主角 Mike Wagner 也在騎派樂騰健身車時心臟病發作，但隨後康復

另一方面，知情人士透露，持股比重不到 5% 的股東 Blackwells Capital LLC 準備推動執行長的解任計畫，認為派樂騰整體狀況較疫情前還要疲軟，多數責任必須歸咎於現任執行長 Foley，同時表示，出售給大型公司對派樂騰來說將會是更好的選擇。

PTON 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

特斯拉預定美國周三 (26 日) 盤後公布第 4 季財報，上次缺席法說會的執行長馬斯克這次將現身，令人期待新品消息，例如研發多年但尚未面世的 Cybertruck 皮卡、Semi 卡車、Roadster 超跑等。

華爾街預期，特斯拉 (TSLA-US) 將交出破紀錄的營收和獲利，預估營收將從第 3 季的 138 億美元躍增至 166 億美元、每股盈餘從 1.86 美元提升為 2.3 美元。

在高成長股近日一片低氣壓下，特斯拉股價上周五跌破 990 美元支撐，終場收低 5.26% 至每股 943.90 美元。