可避險的數位黃金？加密貨幣今年以來比美股科技股跌得更慘

比特幣上周六 (22 日) 迅速跌破 3.5 萬美元，較不久前的歷史高點已經腰斬，整體加密貨幣市場損失市場超過 1 兆美元，不僅未能發揮一些人想像中的避險作用，其跌勢甚至慘過美股科技股。

專家指出，比特幣 (BTC) 與美股、那斯達克 100 指數走勢的相關性，已經達到 10 年以來最高。

CoinDesk 報價顯示，比特幣周末摔至 34407 美元，創下 2021 年 8 月以來最低，儘管稍後重回 35000 美元，但已較去年 11 月高點下跌近 50%。至台北時間周一，其價格也還在 35000 美元上下震盪。

根據加密貨幣市場數據提供商 Kaiko 的說法，比特幣與美國股市已經更為同步，相關性接近 2020 年 9 月以來最高。

Kaiko 研究總監 Clara Medalie 表示，比特幣不再是種孤立的風險資產，它正在受到全球政策變化的影響。隨著流動性的收緊，股市和比特幣都開始變得不穩定。

類似的觀察，交易平台 Nexo 創辦人 Antoni Trenchev 指出，比特幣和科技股組成的那斯達克 100 指數，相關係數已經逼近 10 年高點。

以年初以來價格來看，標普 500 指數跌約 7%，比特幣跌近 17%，而黃金價格持平。表明比特幣至少就當前而言，是一種波動性風險資產，與股市同方向漲跌。

Fairlead Strategies 科技分析師 Katie Stockton 在上周五報告中，強調了這一情況。她表示，比特幣與 ARK 創新 ETF(ARKK) 之間的相關性，今年迄今仍保持在約 60%，而與黃金價格的相關性約為 14%，「這再次提醒我們，比特幣和山寨幣屬於風險資產，而非安全避風港。」。