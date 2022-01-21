俄羅斯央行提案全面禁止加密貨幣 比特幣波瀾不驚

俄羅斯央行周四 (20 日) 提案對國內加密貨幣和挖礦下達全面禁令，但比特幣價格波瀾不驚，並且回升。

俄羅斯是全球第三大挖礦國，將近 10% 挖礦活動源自於此地，但該國一向不支持加密貨幣。儘管莫斯科當局在 2020 年終於承認其合法性，但禁止加密貨幣作為支付工具。

俄國央行表示，加密貨幣已經威脅到金融穩定、國民福祉和貨幣政策主權，因此研擬禁令。

全球多國央行正在加強監管加密貨幣，以免損及金融穩定和貨幣系統。中國去年宣布嚴打加密貨幣，曾引爆一波拋售潮，但俄羅斯央行的最新舉動，似乎未在幣圈引發太大震撼。比特幣周四上漲，一度漲 4.2% 至 43463 美元。

ProChain 資本公司說，比特幣挖礦飛快成長，遠甚這類公告造成的損失，代表比特幣變得更成熟了。

JST 資本公司合夥人 Scott Freeman 表示，此事代表俄國挖礦占比相對低，而且挖礦業者在中國下達禁令之後，已能快速因應情勢調整。他並說，美國等地即將有更多產能加入，因為這些地方更便於取得便宜的融資和乾淨能源。

VanEck Associates 數位資產研究部門主管 Matthe Sigel 說，從中國和俄國的阻禁，可以看出這兩個威權體制國家都擔心比特幣網路提供的透明度。

不過南安普頓大學金融學教授 Larisa Yarovoya 認為，俄羅斯的舉動終究會升高加密貨幣在價格和政策方面的不確定性，還會促使礦工遷移和比特幣採礦的現況改變。

中國禁止比特幣後，礦工流向哈薩克和美國等地，Yarovoya 認為，俄羅斯礦工要轉移陣地到哈薩克會更困難。