SEC拒絕SkyBridge比特幣ETF申請 稱無法防止欺詐和操縱

美國證券交易委員會 (SEC) 在數次延期之後，正式拒絕了 First Trust Advisors 和 SkyBridge 的現貨比特幣 ETF 的申請。SEC 表示，ETF 無法達到防止欺詐和操縱行為的要求。

Skybridge Capital 此前希望比特幣 ETF 申請能在去年年底前獲得批准。不過，由於擔心加密貨幣市場可能存在價格操縱，SEC 一直不願意批准。

在周四 (20 日) 提交的一份文件中，SEC 指出，任何有利於批准 ETF 的規則變更，都不會防止欺詐和操縱行為，也不會保護投資者和公共利益。

在相關決定做出同時，美股以科技股為首正遭逢重挫，比特幣 (BTC) 價格也隨之急跌，由此前一度漲破 43000 美元，直接反轉急殺，至周五亞洲清晨，最低跌至 38200 美元附近盤整，失守 40000 美元關卡。

在 1 月 20 日做出最終決定之前，SEC 已兩次延長審查期，以決定批准或不批准擬議的規則變更。

SEC 進一步解釋說，紐約證券交易所不符合其業務規則和《交易法》規定的金融產品上市要求。在這些限制下，尋求上市比特幣 ETF 的交易所，需要「與一個具有相當規模的受監管市場，達成全面的監督共享協議」。