比特幣亞洲盤摜破4萬美元 與科技股連動日益密切

美股周四尾盤驟跌，投資人規避風險情緒轉濃，包括那斯達克 100 期貨、日台韓股市周五 (21 日) 都壟罩在賣壓中，加密貨幣也普遍下跌，比特幣 (BTC) 跌破 4 萬美元整數關卡，改寫五個月新低，以太幣 (ETH) 跌破 3000 美元。

比特幣在紐約交易時段一度上漲 4.3% 至 43506 美元，但之後欲振乏力，在亞洲盤時段下挫 8%，報 38524 美元，跌破 4 萬美元整數關卡。

以太幣挫跌逾 9% 至 2828 美元，其他加密貨幣包括幣安幣 (BNB)、Cardano、Ssolana 等皆挫跌。從去年 11 月高點算起，加密貨幣市值共蒸發 1 兆美元。

雖然俄羅斯央行傳出將提案禁止比特幣挖礦和加密貨幣交易，但此消息並未造成價格波動，紐約交易時段仍漲，到亞洲盤才真正陷入頹勢。

Fundstrat 數位資產研究公司策略師 Sean Farrell 和 Will McEvoy 說，比特幣和整個加密貨幣市場，還是受制於總經因素。

由於美國聯準會 (Fed) 升息預期濃厚，加上 Netflix(NFLX-US) 周四盤後財報令市場失望、暴跌 20%，那斯達克 100 期貨和日台韓股市均挫跌。

加密貨幣與美國科技股關聯性日益升高。被視為風險胃口替代指標的那斯達克 100 指數，和比特幣的 100 日相關係數升破 0.4，是 2011 年以來最高水準。相關係數為 1 代表走勢同步，-1 則相反。