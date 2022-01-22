比特幣、以太幣大跌雙位數！Coinbase重挫逾13%股價續創新低

加密貨幣市場周五 (21 日) 出現大地震，比特幣與以太幣雙雙暴跌逾 10%，加密貨幣交易所 Coinbase (COIN-US) 也遭受波及，尾盤一度下挫 15.7%，創上市以來最大單日跌幅 ，股價續創歷史新低。

加密貨幣陷入拋售潮，據 Coindesk 數據顯示，截至 24 小時內比特幣 (BTC) 下跌 10.66% 至 36937.84 美元，以太幣 (ETF) 下挫 15.03% 至 2631.9 美元，加密貨幣總市值自去年 11 月 高點迄今已蒸發 1 兆美元，其中比特幣就損失超過 5700 億美元。

加密貨幣大幅震盪連累全美最大加密貨幣交易平臺 Coinbase 周五的表現，該股盤中下跌 15.7%，是掛牌以來最大單日跌幅，終場下跌 13.38% 至每股 191.97 美元，創去年 4 月首次公開發行 (IPO) 以來的股價新低。

Miller Tabak 首席市場策略師 Matt Maley 表示，Coinbase 和比特幣的相關性仍然非常高。商品交易所的股價常隨著交易商品的價格上漲和下跌，而 Coinbase 走勢與比特幣幾乎完全一致。

受散戶喜愛的 Robinhood (HOOD-US) 周五盤中也一度下跌近 7%，終場股價創下去年 7 月上市以來最低點。

由於聯準會 (Fed) 準備撤回超寬鬆貨幣政策、加密貨幣受到新監管審查以及俄羅斯禁止加密貨幣，該市場經歷一段黑暗時期，其中市值最大的比特幣自去年 11 月達到高點以來已下跌約 40%。

FRNT Financial 執行長 Stephane Ouellette 認為，去中心化金融 (DeFi) 和非同質化代幣 (NFT) 這樣的題材使 Coinbase 的成長前景看增，否則說穿了只是一個比特幣等加密貨幣交易平台。