傳派樂騰激進投資人施壓裁掉CEO、尋求出售機會

派樂騰 (Peloton(PTON-US) 近來受停產消息衝擊，股價遭遇慘重跌勢，華爾街日報引述知情人士報導，激進派投資人打算施壓董事會解僱派樂騰創辦人兼執行長 John Foley，並尋求可能的出售機會。

知情人士透露，持股比重不到 5％的股東 Blackwells Capital LLC 準備推動執行長的解任計畫，認為派樂騰整體狀況較疫情前還要疲軟，多數責任必須歸咎於現任執行長 Foley，同時表示，出售給大型公司對派樂騰來說將會是更好的選擇。

CNBC 日前報導，派樂騰已聘請管顧公司麥肯錫 (McKinsey) 來評估公司業務和審查成本，但目前還不清楚是否有潛在出售計劃。此外，考慮到 Foley 和其他內部人持有多數 B 類股份，擁有超過 80% 的投票權，對 Blackwells 來說，想要推動易主或解任等重大變革並不容易。

隨著防疫限制措施逐步放寬，對健身器材需求放緩的擔憂，使派樂騰股價自 1 年前的歷史高位跌逾 80%。在需求下滑促使停產的報導傳出後後，派樂騰上周四 (20 日) 崩跌 24%，Foley 隨後反駁報導內容不完整，稱公司為了滿足季節性需求，正在重新評估人力規模與產能水平。

派樂騰上周五 (21 日) 收盤彈升 12%，報 27.06 美元，市值接近 90 億美元。周一 (24 日) 截稿前，派樂騰盤前股價漲逾 3%。