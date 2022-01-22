〈房產〉12月五大銀行新承做房貸大增百億元 創5年來新高

台灣央行今 (23) 日公布去年 12 月五大銀行 (台銀、合庫銀、土銀、華銀和一銀) 新承做放款統計，新承做購屋貸款衝上 830.21 億元，較上月續增 115.15 億元，續創 2016 年 1 月房地合一實施以來單月新高紀錄；央行直指，營建成本高漲反映在房價，且「台積電到哪裡都會帶動房價」。

央行說明，12 月五大銀行房貸放款大增，主要是因年底前交屋較多，且處在傳統購屋旺季；而 12 月房貸利率略較上月上揚 0.004 個百分點至 1.355%，仍處歷史低檔區整理。

但央行官員也不諱言，由於國內經濟基本面真的很好，廠商增加投資，「台積電到哪裡都會帶動房價」。

央行進一步指出，房貸增加除了反映購屋需求，同時因營建成本過去一年來漲了約 10-20%，成本居高不下，因而反映在房價上，「成本高漲壓力使房價撐在那裡」，並非打炒房無效。

央行再次強調，選擇性信用管制措施並非全面性，而是針對具炒作性質的貸款加以限制，效益一定會逐月顯現。

至於目前國內疫情有再度升溫情況，儘管尚維持二級加強版警戒，但央行認為，疫情總是會部分影響房市。

據統計，六都去年 12 月建物買賣移轉棟數交易量共 27802 棟，月增 7.1%，其中，台北市月增 5.8%，新北市月減 2.5%，桃園市月增 13.6%，台中市月增 15.9%，台南市月增 6.8%，高雄市月增 7.5%。

若與去年同期相比，六都建物買賣移轉棟數年增 7.0%，其中，台北市年減 0.9%，新北市年增 7.8%，桃園市年增 2.4%，台中市年增 2.4%，台南市年增 16.1%，高雄市年增 18.0%，

房仲業者認為，政府的健全房市政策應可有效減少市場上投機炒作的行為，反而有利自用剛性需求，令房市朝更健康的方向發展。

房價方面，從代表中古屋的信義房價指數來看，雙北地區月增 0.55%、年增 8.41%，其中，台北市月減 0.01%、年增 7.49%，新北市月增 1.28%，年增 9.66%，顯示房價仍處在上漲趨勢。