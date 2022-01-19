〈房產〉新店「美河市」連兩年蟬聯新北市熱門關注社區榜首

房仲業者統計本身網路物件點閱資料，盤點去年台北市及新北市熱門點閱社區前五名，其中，台北市前三名分別為成功國宅、大直美堤花園以及文山區的「觀星台北」；新北市上榜社區中，由新店區的「美河市」奪下榜首，緊追在後的是板橋區的「新巨蛋」以及汐止區的「瓏山林」。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，透過分析點閱量高的熱門社區，可了解民眾購屋偏好、購屋條件以及總預算等資訊，統計 2021 年民眾在網路物件點閱上可以發現，台北市的熱門點閱社區屋齡都在 20 年以上，反映了在房價較高、缺乏新成屋供給下，民眾的需求以中古屋為主；而新北市的購屋者則青睞屋齡較低新古屋，考量到通勤需求，交通機能良好的捷運宅成為消費者的首選。

台北市前五名的熱門點閱社區中，市中心的中古屋最受矚目。陳金萍說明，從台北市的熱門點閱社區來看，五個社區的屋齡都在 20 年以上，其中，「成功國宅」、「大安國宅」及「郵政新村」更超過 35 年，顯見台北市的購屋需求以中古屋為主。分析其原因，一方面是因為台北市發展的較早，可供建商推案的素地並不多，因此新屋的供給量較少；另一方面，在房價較高的條件下，民眾購屋時更重視性價比，而中古屋的公設比較新成屋低，室內使用面積較大，價格實惠吸引消費者的關注。

此外，陳金萍分析，台北市前五名的社區中有四個社區是「國宅」，包括「成功國宅」、「大直美堤花園」、「大安國宅」以及「郵政新村」。國宅因建設時間較早，多位於條件優異的地段，周遭生活機能完備，交通建設發達，價格也比周遭物件更親民，是民眾入住市中心的首選。以大安區為例，三房物件的平均總價為 3705 萬元，而「成功國宅」、「大安國宅」及「郵政新村」同樣格局的物件卻只要 2000-3000 萬，不少民眾正是相中了低負擔的優點而選擇國宅社區。

而新北市的熱門點閱社區，新店區的「美河市」連續兩年拿下榜首，板橋區的「新巨蛋」及「巨蛋」也是多次入榜的熱門社區。陳金萍表示，新北市的熱門點閱社區呈現與台北市截然不同的購屋偏好。前五名的社區中，屋齡以 10-15 年居多，凸顯新北市購屋者對於偏好新古屋，分析其原因，除了新屋供給量較多以及房價負擔較低的因素外，青年購屋族占比較高也是可能的原因之一；若從物件的格局及總價帶分析，也可以看出新北市購屋族群的組成相當多元化，從總價 1000 萬元以內的套房、1000-1600 萬的兩房格局或是 1500 萬以上的三、四房物件都有，不論是單身族群、頂客族或是成員超過三人的家庭都能找到大小適合的住宅。

東森房屋新店中興加盟店長鍾騰崙表示， 央北新案向上推漲的同時，也強勁帶動周遭中古屋行情，指標社區如「湯泉」與「美河市」，單價便從 40 初頭萬逐漸站穩 5 字頭。

陳金萍也分析，不少新北市的購屋民眾有通勤的需求，特別注重社區周邊的交通便利性。以上榜社區為例，有四個屬於捷運宅，其中，點閱量最高的「美河市」及「新巨蛋」分別是「小碧潭站」與「新埔站」的捷運共構宅，而「巨蛋」及「玉上園」 距離周圍的捷運站也只要步行 5-10 分鐘的距離，顯見交通條件是不少人的首要考量，鄰近捷運站的物件更容易獲得青睞。



陳金萍指出，分析熱門社區不僅能了解消費者的購屋偏好，同時也是房價變化的參考指標。上榜的熱門社區多是 500 戶以上的大型社區，交易量也比一般社區多，建議有購、售屋需求的民眾不妨將熱門社區的成交紀錄作為參考，既能掌握市場需求也能熟悉行情變化，更有機會以滿意的價格選到適合自己的好宅。