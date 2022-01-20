電動車電池大廠LG Energy Solution將上市 有望創下南韓史上最大IPO

據報導，南韓電動車電池大廠 LG Energy Solution 計畫在下週四 (27 日) 於南韓交易所掛牌上市，預估籌資金額達到 12.75 兆韓元 (107 億美元)，有望創下南韓 IPO 規模歷史新高，並與主要競爭對寧德時代 (CATL) 爭奪電動車電池龍頭地位。

南韓 LG 化學 (LG Chem) 在前年底將旗下電池業務分拆成子公司，也就是 LG Energy Solution。如今，LG Energy Solution 將進行首次公開募股 IPO，不僅吸引眾多關注，同時也將成為南韓史上最大規模的 IPO 案。

在 LG Energy Solution 上市後，該公司估值有望達到約 70 兆韓元，將躍身為南韓第三大上市公司，僅次於三星電子和 SK 海力士。有市場觀察人士預估，LG Energy Solution 的估值很可能超過 100 兆韓元。

LG Energy Solution 目前為福斯、特斯拉 (TSLA-US) 和奧迪、通用 (GM-US) 等汽車製造商供應電動車電池。儘管這些是長期供應合約，但該公司仍需要提高產能以兌現承諾。隨著電動車電需求持續攀升，多家電池廠積極擴廠以穩住市佔率。

據 LG Energy Solution 先前計畫，籌集到的資金將用於在北美地區興建電池生產設施，來擴大電池和儲能系統產量，此外，LG Energy Solution 也在去年與澳洲礦業公司 Australian Mines Limited 簽訂了長達 6 年的協議，確保鈷和鎳產量無虞。

隨著電動車的風潮持續，電動車電池市場也競爭激烈，根據 Techno Systems Research 的數據顯示，寧德時代在 2020 年以 25.3% 的市占率位居榜首。LG Energy Solution 則以 22.7% 的市占率緊隨其後。

LG Energy Solution 執行長 Kwon Young Soo 表示，該公司擁有比寧德時代更廣泛的客戶，像是美國和歐洲的車商，而寧德時代僅受惠於中國的車商。他認為，寧德時代對中國客戶的高度依賴是一項弱點。 「在獲得歐美等全球客戶方面，我們處於領先地位，有助於增加我們的市占率。」Kwon 說道。