2021年日本國內電腦出貨台數年減15% 校園需求大減

日本電子資訊技術產業協會 (Japan Electronics Information Technology Association，JEITA) 週一 (24 日) 公布，2021 全年日本國內電腦 (PC) 出貨台數年減 15% 至 886.9 萬台。理由方面，疫情相關的宅經濟需求退燒，還有日本政府力推的中小學生一人一台電子學習裝置的「GIGA School 構想」已在 2020 年度 (至 2021 年 3 月) 結束，都是造成日本國內 PC 出貨台數回落的主因。

以種類來看，日本 2021 全年的桌上型電腦出貨年減 17% 至 124.9 萬台，筆記型電腦出貨年減 15% 至 762 萬台。

受惠於日本政府大力推動的「GIGA School 構想」政策， 2021 年 1 至 3 月日本國內的 PC 出貨量大增；然而跨入新年度後，2021 年 4 至 12 月的日本國內 PC 出貨台數年減 38% 至 528.9 萬台。

若以 2021 年 12 月的單月表現來看，日本國內 PC 出貨年減 55% 至 73.3 萬台，連續 9 個月出現減少；以目前採用的統計方式來看，是 2007 年度以來的最少台數。

美國微軟 (MSFT-US) 於 2021 年 10 月推出全新的 Windows11 作業系統，但是日本國內的整體 PC 需求卻沒有增加。研調公司 MM 總研 (MM Research Institute) 的中村成希執行董事認為，那些對於全新作業系統上市較為敏感的個人用戶，相關需求已在 2020 年被提早拉走，而且 2022 年的前景也並不樂觀，中村成希預測，PC 的換機需求要到 10 月之後才會恢復。