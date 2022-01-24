日本1月製造業PMI初值微升至54.6 4年來最佳

日本 1 月製造業採購經理人指數 (PMI) 初值報 54.6，較前月份的 54.3 微幅上揚，連續 12 個月高於榮枯分界點 50，也是 2018 年 1 月以來最佳數據。日本製造業產出和新訂單量的成長加速，其中新訂單量的增幅是近 9 個月來最大。

IHS Markit 週一 (24 日) 發布，日本 au Jibun Bank 的 2022 年 1 月製造業 PMI 報 54.6，略高於 12 月的 54.3，這顯示日本製造業景氣穩定改善；服務業 PMI 報 46.6，和 12 月的 52.1 相比大幅下滑。

日本 1 月的製造業產出和新訂單量的成長加快，新訂單出現近 9 個月來的最大成長幅度，展望方面也保持樂觀看法。雇用水準緩慢增加。今後 12 個月的產出展望仍相當樂觀，然而對景氣看法是近 5 個月來最差。

服務業 1 月 PMI 指數從成長轉為衰退，也是去年 8 月 Delta 變種病毒株肆虐以來最差。近來受到 Omicron 變種病毒株的影響，還有各種防疫措置也再度上路，新事業的成長幅度是近 5 個月來最差。雇用削減的步調連續 2 個月加速，出現 2020 年 5 月以來最大減幅。

日本服務業對於未來 12 個月的事業活動展望仍樂觀，認為將繼續成長；不過就數字來看，則是 12 個月來最差。

IHS Markit 經濟學家 Usamah Bhatti 指出，由於 Omicron 變種病毒株的擴散，在有面對面需求的服務業方面，顧客的購買意願受到抑制。