日經：晶片短缺影響 豐田2月全球生產將較目標短少1成

據《日本經濟新聞》報導，日本汽車業龍頭豐田汽車 (Toyota) 預估 2022 年 2 月的全球產量年增 1 成、逾 70 萬輛。該公司原本在去年底前通知供應商，表示今年 2 月的全球生產台數將達到 90 萬輛規模，但是前後卻出現 2 成左右差距。

豐田計畫 2021 年度 (至 2022 年 3 月) 的全球產量要達到 900 萬輛，這意味著 3 月份生產須達到 100 萬輛規模、創單月新高才有可能達標，門檻很高。

在 COVID-19 疫情影響下，馬來西亞晶片製造商的生產似乎出現停滯現象。這也造成歐洲零件大廠發生車用晶片短缺問題，豐田可拿到的零件數量也隨之減少，結果造成汽車產量受限。為此，豐田在日本國內的田原工廠，以及隸屬該集團的豐田汽車九州和豐田汽車東日本等，都將於今年 2 月實施局部停工。

豐田在 2021 年 12 月下旬時，曾經通知部分的生意夥伴，告訴他們 2022 年 2 月的全球生產台數將達到 90 萬輛規模。若以 2 月份的單月表現來看，飽受疫情影響的 2021 年 2 月生產了 66 萬輛，2020 年 2 月生產了 62 萬輛，疫情前的 2019 年 2 月生產了 72 萬輛。比較起來，2022 年 2 月的逾 70 萬輛生產計劃已經算是高標，不過豐田方面之前希望能將台數拉高到 90 萬輛規模，目的是為了追回前幾個月的不足部分。

豐田在 2021 年 9 月時，將 2021 年度的全球生產計劃，從一開始的 930 萬輛下修至 900 萬輛。然而 2 月份無法大幅增產，年度目標能否達成也跟著出現變數。

去年 9 到 10 月由於零件短缺問題嚴重，豐田的全球產量較計畫短少 3 到 4 成，在 11 月份生產了 82 萬輛大致合乎預期，但是東南亞的疫情嚴重，這也導致晶片生產的恢復速度遲緩。

關於日經 18 日的相關報導，豐田方面未作評論。