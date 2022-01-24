又遭美劇攻擊！主角騎健身車心臟病發橋段 再挫派樂騰形象

美國健身器材公司派樂騰 (Peloton) 經歷動盪一周，先是傳出考慮裁員，且因需求下降暫時停產部分飛輪車與跑步機，股價因而暴跌，現在連熱門電視節目也連番湊上一腳，可說是「屋漏偏逢連夜雨，船遲又遇打頭風」。

約莫一個月前，經典美劇《慾望城市》續集《華麗下半場》第一集經典角色 Mr.Big 在騎派樂騰飛輪車時心臟病發猝死，重挫品牌形象，拖累派樂騰 (PTON-US) 股價應聲大跌，令派樂騰緊急找同演員出演仿劇廣告，大談有氧廣告的好處以挽回形象。

接著美國影集《億萬富翁》(Billions) 第六季首映中，主角 Mike Wagner 也在騎派樂騰健身車時心臟病發作，但隨後康復，並在劇末提到「我可不會像 Mr. Big 那樣出場。」

《億萬富翁》的節目發言人沒有立即回應 CNBC 的置評請求。

派樂騰全球營銷和傳播主管 Dara Treseder 在推特上發表聲明，澄清並未授權《億萬富翁》使用其品牌，也沒有提供《億萬富翁》任何設備，並稱心血管鍛煉益處多，可讓數百萬人真正過上長壽、幸福的生活。

派樂騰股價在 2020 年上漲超過 440% ，但在 2021 年下跌了 76%。該股上周五收在 27.06 美元，已低於其 29 美元的首次公開發行 (IPO) 價格，市值也縮減至 88 億美元。