原油100美元成華爾街共識 小摩示警通膨恐進一步飆升

由於目前供給面幾乎仍無法支應正在復甦的需求，加上近期原油產地出現生產問題，布蘭特 (Brent) 原油本周一度創下 7 年新高，華爾街也紛紛將原油目標價調升至 100 美元。摩根大通示警，過高的油價將大幅侵蝕經濟成長，並使通膨飆升。

布蘭特原油本周三飆至 7 年來新高，主因在於利比亞到奈及利亞一系列停電使原油生產停滯，加上烏克蘭和中東地緣政治紛爭，都讓原本供需緊繃的市況雪上加霜。

摩根士丹利分析師 Martijn Rats 認為，原油供給成長緩慢將為油價漲勢帶來更大動能，現階段要讓價格趨穩、下跌，唯一力量是需求面動搖。

美銀 (BofA) 分析師 Francisco Blanch 表示，一些經濟體原油需求尚未回到疫情前水準，隨著疫苗擴大施打等措施讓疫情逐漸獲得控制，國際航空旅行回溫，有望進一步提高原油需求。

不過，強勢美元往往會損害油價，美銀預料美元將維持強勢，這也是油價可能在今年下半年將短暫回落至 80 美元的原因之一。倘若美元走軟，下半年將支撐原油價格接近三位數，中國是否推出更多寬鬆措施和聯準會鷹派低於預期程度，將是左右美元的兩大關鍵。

美銀今年年中布蘭特原油價格將達到 120 美元，高盛與大摩都認為第三季原油價格將達到 100 美元大關。然而，摩根大通表示，若本季度原油飆破 150 美元，經濟成長將大幅受到侵蝕，並引發通膨飆升。

摩根大通分析師 Joseph Lupton 等人警告，油價飆升將使全球經濟成長下滑至少三季，今年上半年將降至 0.9% 左右，目前預測值為 4.1%，同時全球通膨將從預期的 3% 竄升至 7.2%，這可能會迫使各國央行更積極收緊貨幣政策。

小摩表示，原油往往是週期性經濟衰退的關鍵因子，俄羅斯和烏克蘭的政治紛爭，進一步增加本季油價飆升的風險。