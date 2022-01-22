地緣政治與通膨雙重壓力 法人估今年油價上看100美元

中東地緣政治推升油價短線急升，法人認為，在通膨壓力與地緣政治等因素干擾，預料將有利於支撐油價走勢，預期布蘭特原油今年價格將在 67 美元與 100 美元區間震盪。

PGIM 全球資源基金經理人楊博翔表示，根據歷史經驗，攻擊事件對於油價的影響性雖然為短線因素，但加上外部通膨環境，預期將有利於 2022 年油價空間，布蘭特原油價格今年估將在每桶 67 美元至 100 美元之間。

楊博翔指出，目前油品供給主導權落在 OPEC + 手中，雖然 OPEC + 決議每月增產 40 萬桶 / 天，但多數成員國已接近產量上限，無法達到 OPEC + 對各國設下的產量目標，因而將使成員國於今年產量會議時，考量自身利益而更傾向高油價策略。

楊博翔分析，目前剩餘產能集中於沙國、UAE，以及被禁運中的伊朗，代表這三國對於產能的態度至關重要，而 UAE 今年的財政均衡所需油價落在每桶 67 美元，預期將成為油價的強力下檔支撐，若跌破該價位，將促使 OPEC + 以口頭或行動支撐能源價格。

FXTM 富拓首席中文分析師楊傲正指出，原油價格大幅上漲，除了 OPEC 的產量導致能源供應緊張外，天然氣供應也是重中之重，過去幾年油價一直在低點徘徊，歐美方面對天然氣開發都放慢腳步，全球天然氣的供應在 2021 年都嚴重不足。

由於開發天然氣並非 2-3 年內可發展完全的事，相信要使天然氣開發進度追上目前能源緊張局面，機會微乎其微。

楊傲正指出，歐洲天然氣供應更幾乎由俄羅斯壟斷，俄羅斯供應歐洲約 35% 天然氣，而目前美俄關係、歐俄關係都因烏克蘭局勢而惡化，萬一雙方出現制裁，俄羅斯以天然氣供應作反制工具，天然氣價格勢將再次大漲，油價和全球能源緊張局勢並難言緩解。

