中東緊張加劇拉高油價 布蘭特原油觸及7年高點

隨著中東地區地緣政治陷入動盪，同時對 Omicron 疫情的擔憂也在降低，布蘭特原油價格繼續攀升，亞洲周二 (18 日) 盤中上漲逾 1 美元，觸及 7 年高點。

葉門的胡塞武裝分子宣稱，他們對阿拉伯聯合大公國又發動了無人機襲擊，阿布達比郊區發生爆炸和起火，造成 3 人死亡。阿聯是 OPEC 第三大產油國，局勢動盪下，市場擔憂供應可能中斷。

格林威治時間 0316，布蘭特原油期貨上漲 1.01 美元或 1.2%，至每桶 87.48 美元，此前曾觸及 2014 年 10 月 29 日以來的最高點 87.55 美元。

美國 WTI 原油期貨從周五的結算價上漲 1.32 美元或 1.6%，至每桶 85.14 美元的 3 個月高點。

ANZ Research 分析師發布報告指出，新的地緣政治緊張局勢，加劇了整個市場持續吃緊的跡象。

原油市場開年後強漲，因需求旺盛、利比亞等產油國發生的停產而收緊。從柴油到航空煤油的各種成品油也在走強。OPEC 定於周二晚些時候發布月度報告，披露市場概況。

ING Groep NV 大宗商品策略主管 Warren Patterson 指出，供應中斷加上需求堅挺，意味著石油市場供求關係比預期的更為緊張。