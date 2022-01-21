分析師列4大因素 直指原油即將飆至100美元

分析師列4大因素 直指原油即將飆至100美元 (圖片:AFP)
分析師列4大因素 直指原油即將飆至100美元 (圖片:AFP)

開年以來，油價不斷上漲，利多因素不斷湧入，將油價推升到 7 年多以來高點，令「原油將達每桶 100 美元」的市場呼聲越來越高。

國際基準原油 Brent 原油近月期貨價格自 2014 年 9 月以來不曾收在每桶 100 美元以上，而美國基準原油 WTI 原油則自 2014 年 7 月以降不曾出現三位數價格。

然而，本週價格大幅上漲，週四 3 月交割的 Brent 原油期貨價格收每桶 88.38 美元；3 月交割的 WTI 原油期貨收每桶 85.55 美元，距離百元已相去不遠。

根據道瓊市場數據，今年迄今 WTI 近月期貨已漲逾 15%，而 Brent 原油也有近 14% 漲幅。

AvaTrade 首席市場分析師 Naeem Aslam 近日報告指出油價上漲背後的 4 大因素。

首先是供應問題。「石油輸出國組織 OPEC 認為沒有必要積極增加供應，也曾表示單靠他們也無法催生出更多供應量。」

OPEC 的閒置產能已從之前的 1100 萬桶 / 日的高位降至 400 萬 / 日桶，「剩餘產能已明顯不多，短期內恐出現供應問題。」

第二是產業轉向再生能源，對化石燃料領域的投資和貸款急遽下降。「這讓未能替項目找到金主注資的生產商倍感壓力。」

第三，Omicron 變種新冠病毒並未像先前預期那樣對石油需求產生不利影響。Aslam 表示：「雖然出現一些旅行限制，但目前也陸續取消中，就算有區域封鎖，也只有短暫出現。」

若疫情即將結束，那意味著石油需求將增加。

第四，地緣政治對全球供應的潛在影響。本月初哈薩克斯坦的動亂引起市場擔憂該國生產狀況，接著阿拉伯聯合大公國 (UAE) 石油設施遭襲擊，以及位於土耳其東南部的油管附近發生爆炸，使 Kirkuk-Ceyhan 油管流動中斷，這些都是油價上漲的原因。

Aslam 指出，地緣政治局勢日益惡化，美拜登總統對俄國採取強硬立場，揚言一旦俄國入侵烏克蘭，就會予以懲罰。

這些地緣政治緊張局勢造成了供應中斷風險，許多交易員認為這是負面因素，但對油價上漲有利。

「對石油來說，我覺得 100 美元油價是定局了，不管局勢會不會更緊張。」Aslam 說。

然而，一些分析師認為，俄羅斯和烏克蘭之間的局勢需要進一步惡化，油價才能達到三位數。

IHS Markit 能源市場分析師 Marshall Steeves 認為，如果俄羅斯入侵烏克蘭，油價就可能飆升至 100 美元，「因為市場會認為石油出口有風險，或者西方強權的制裁將會衝擊能源進口。」

針對 Omicron 變種病毒，他認為尚具變數，因為「Omicron 病例尚未在全美見頂，就算一些大都市地區已開始出現觸頂跡象。」

「如果美國和其他 OECD 國家的 Omicron 病例在下個月達到頂峰，那麼需求成長可能就會快速返回。」Steeves 說。

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