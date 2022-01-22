〈能源盤後〉登7年高點後 原油連2日回調 但已連5週收高

原油期貨價格週五 (21 日) 連續第二日收低，持續自本週初登上的 7 年高點回落，美國原油庫存上升和股市遭拋售已使整體情緒承壓。

Sevens Report Research 的聯合主編 Tyler Richey 表示：「本週後半期避險資金流動激增，導致石油期貨回吐了本週的大部分漲幅。交易者對升息預期以及對 Fed 扼制經濟復甦的擔憂情緒越來越敏感。」

但他認為，石油的長期前景仍然看好，因為美國產量尚未對油價上升做出反應，OPEC + 個別成員對減產協議的遵循度仍超過 100%，且隨著 Omicron 擔憂消散和成長前景回彈，需求前景持續改善。

3 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 41 美分或 0.5%，收每桶 85.14 美元，將本週漲幅縮減至 2.2%。

3 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 49 美分或近 0.6%，收每桶 87.89 美元，本週上漲 2.1%。

WTI 和 Brent 原油價格週三均收創 2014 年 10 月以來最高點，且本週創連續第五週收高。

OANDA 高級市場分析師 Edward Moya 表示：「原油價格可能不會朝 100 美元直奔，但供應端的基本面顯然支持這趨勢在夏季之前發生。」

「對能源交易者來說，接下來的幾個交易日可能會很艱難，因為下週三 FOMC 政策決議出爐前，以及一些正在醞釀的地緣政治風險 (如俄烏局勢、伊朗核協、全球對北韓問題的處理發展)，可能導致油價波動更大。」Moya 說。

前一日 EIA 公布庫存報告，上週 (1/14 止) 美國原油庫存意外增加 50 萬桶 (不含 SPR)，另外，上週汽油庫存增加 590 萬桶，而蒸餾油庫存減少 140 萬桶。

德國商銀分析師 Carsten Fritsch 報告指出，「原油價格近期一直只對支持價格上漲的消息做出反應，例如暫時性的供應中斷 (此點現已解決)，現在問題是，這波修正是否會持續下去，或者現在油價回調反而讓市場參與者認為是買點。就目前的情況而言，這兩種情況都有可能。」

分析師指出，股市持續下滑也打擊了投資人對其他風險資產的信心。由於市場預期 Fed 一連串升息將比先前預期更積極，公債殖利率大幅上升，導致股市遭拋售，科技股加權的納斯達克綜合指數摔入修正領域，同時拖累其他主要指數，包括道指和 S&P 500 指數。

全球供應風險上升也是支撐本週油價漲勢的因素之一，令油價飆升到每桶 100 美元的聲浪越來越高，這是 WTI 和 Brent 原油自 2014 年以來未見的高度。

市場一直在密切關注本月的地緣政治發展，包括哈薩克斯坦的動亂、阿拉伯聯合大公國 (UAE) 石油設施遭襲擊，以及位於土耳其東南部的油管附近發生爆炸，使 Kirkuk-Ceyhan 油管流動中斷，以及俄羅斯入侵烏克蘭的可能性。

週五中東緊張局勢再度惡化。沙烏地阿拉伯領導的聯軍對葉門反叛軍領土發動空襲，造成數十人死亡。

Energy Aspects 長期分析主管 Matthew Parry 表示，油價可能會達到 100 美元，但「如果沒有嚴重的地緣政治衝擊，這可能到明年才會發生。」

「這預測的漲勢，其主因是石油需求總流動性持續超過相對疲軟的供應增長，這是多年來資本支出不足的結果，因為持續的赤字與全球庫存相較低水準相吻合。」

其他石油商品交易

2 月交割的汽油期貨價格下跌 0.8%，收近每加侖 2.442 美元，本週上升 1%。

2 月交割的熱燃油期貨價格上升 0.7%，收每加侖 2.691 美元，本週上升 2.2%。

2 月交割的天然氣期貨價格上漲 5.2%，收每百萬 Btu 3.999 美元，但本週下跌 6.2%。

Sevens Report 的 Richey 表示：「本週天然氣價格走勢完全與天氣有關，因為 2 月氣溫持續預期較平均值溫暖。但因為氣溫預報有一些修正，較初始預報的溫度小幅下降，所以引發了一些獲利了結的交易，因為市場在很短的時間內嚴重超賣。」

