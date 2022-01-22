〈紐約匯市〉美元隨殖利率回落 周線仍漲0.5%約為一個月最強 

美元兌一籃子貨幣周五 (21 日) 隨美債殖利率下滑，投資人轉而觀望下周的聯準會 (Fed) 會議，希望掌握更多升息線索，不過美元本周仍累計上揚 0.5%，為 2021 年 12 月中旬至今最亮麗表現。。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.1% 至 95.650。

市場預料 Fed 收緊政策可能更急、更猛，帶動美國公債殖利率和美元在本周前半上揚，但過去兩天由於投資人風險胃口急遽收斂，殖利率回落。

投資人目前預測 Fed 今年可能升息四次，3 月開第一槍，且升息後的幾個月內就會開始縮減目前已突破 8 兆美元的資產負債表。

CIBC 資本市場北美外匯策略部門主管 Bipan Rai 說，在 Fed 下周三發布決策會議聲明之前，所有事都會比較平靜，尤其周五缺乏經濟數據帶來的動力，美元交易相對平淡。

美元兌日圓下滑 0.4% 至 113.68 日圓，本周一共貶值 0.5%。

歐元兌美元攀升 0.3% 至 1.1341 美元，本周仍累計貶值 0.6%。歐元區公債殖利率周五也下滑，由於俄烏地緣政治擔憂升高，加上歐股下跌，市場對避險資產需求增加。

歐洲央行 (ECB) 最近釋出的矛盾訊號令投資人感到困惑。根據 12 月會議紀錄，央行官員認為通膨將「輕鬆」超標，因此不排除收緊政策。但 ECB 總裁拉加德周五表示，歐洲並未經歷如美國般的「大辭職潮」， 薪資尚未大幅上漲，今年通膨仍可能下降。

英鎊兌美元也走低，貶 0.3% 至 1.3553 美元，最新公布的零售銷售報告呼應最近一連串疲弱的數據。

加密貨幣市場明顯下跌，比特幣跌到去年 8 月以來最低，紐約尾盤跌幅為 6%，以太幣跌逾 8%。

截至周六 (22 日) 台灣時間約 6:00 價格：