〈台幣〉外資大逃殺 爆量重貶收27.702元 創今年新低

外資今 (21) 日大舉提款台股 400 億元並匯出，雖然出口商農曆年前積極拋匯，仍抵擋不住貶勢，午盤後貶幅逐漸擴大，終場收在 27.702 元，貶值 6.6 分，創下今年新低，台北及元太外匯市場總成交金額爆出巨量，高達 26.8 億美元。

新台幣匯率周線又翻黑，累計貶值 7.8 分或 0.28%。

台北股匯齊挫，新台幣兌美元匯率早盤呈現拉鋸，交投偏淡，但盤中外資開始擴大匯出，上演資金大逃殺，使得匯價直接摜破 27.7 元關卡，最低來到 27.734 元，貶值多達 9.8 分。

不過，新台幣尾盤跌幅逐漸收斂，終場貶值 6.6 分，以 27.702 元作收，為去年 12 月 27 日以來的最低點。台北外匯市場成交值擴大至 19.71 億美元，元太外匯市場成交值達 7.09 億美元，為近期以來最大量。

台股今天開低走低，台積電、聯發科等電子權值股跳水，金融及貨櫃三雄等傳產股賣壓沉重，指數摜破萬八後，跌幅不斷擴大，終場崩跌 318 點，收在 17899 點，創 1 個月以來收盤新低，外資大舉倒貨 400 億元，已連 5 賣。

觀察主要貨幣表現，根據央行統計，美元指數今天上漲 0.26%，日圓勁揚 0.47%，新加坡幣及人民幣均小幅收值，歐元則貶值 0.27%，新台幣貶 0.24%，在亞幣中偏弱勢，韓元貶 0.13%。



