日圓購買力直直落 實質有效匯率降至50年來最低

由於貨幣疲軟和物價停滯削弱了日圓的購買力，衡量日圓強弱程度的指標，幾乎跌至半個世紀以來最低。

根據國際清算銀行周四 (20 日) 公布數據，日圓 12 月實質有效匯率跌至 68.07，日圓上一次徘徊在如此低位是在 1972 年。

實質有效匯率主要與大約 60 個國家和地區的貨幣進行比較，再依據各國的通貨膨脹進行調整，判定貨幣的綜合實力，值標數值愈低，在海外的購買力就愈差。

日圓這一指標在去年 5 月時，曾在 80 以上，但之後日圓不斷貶值，到今年 10 月已經跌破 70，11 月時降至 67.79，基本上已經回到 1972 年 8 月時的水準。

在 1995 年 4 月，日圓升值至 79 的頂峰時，日圓的實質有效匯率高達 150.85。

衡量相對購買力的《經濟學人》大麥克指數也顯示，日圓是 G-10 主要貨幣中最弱的。截至 2021 年年中，大麥克漢堡在日本為 390 日圓，在美國為 5.65 美元。日圓兌美元需要升值至 70 ，才能糾正這種差異。

日圓匯率當前正處低點，日圓兌美元匯率本月已經來到 5 年低點的 116 水準，目前在 114 區間徘徊，較 1 年前大約貶值 10 日圓。

日本央行目前仍在研究，日圓是否已經貶得過低，傷害日本消費。不過，央行周三發布的報告還是認為，日圓貶值「可能繼續對日本整體經濟產生積極影響」。

此前法國興業銀行指出，日圓一再貶值，可能影響其避險貨幣地位，讓投資者更偏好購買美元避險。策略師 Kit Juckes 去年 10 月表示，在通貨膨脹調整的基礎上，美元兌日圓其實徘徊在 250 附近—這是自 1985 年簽署廣場協議以來，從未見過的水準。