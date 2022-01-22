推特執行長大刀闊斧重整資安團隊 兩名高層遭解雇

推特（Twitter）執行長 Parag Agrawal 上任後改組動作頻頻，繼重組領導團隊後，本周又大刀闊斧整頓資安團隊，推特周五（21 日）證實已有一名主管離職，剩下一名將在幾周內離開，但並未說明兩位高層是否自願離職。

推特表示，資安主管 Peiter Zatko 已離職，而資安長 Rinki Sethi 也將在幾周內離職。其中 Zatko 在資安領域被稱為「Mudge」，曾是知名駭客，加入推特前在美國國防高等研究計畫署（DARPA）、Google、線上支付商 Stripe 任職過，過去也是駭客組織 Cult of the Dead Cow 的成員，推特是在 2020 年 7 月發生駭客入侵系統事件後將其招進麾下。

至於資安長 Sethi 曾擔任 IBM 資安長，也曾在軟體公司 Intuit(INTU-US) 與沃爾瑪 (WMT-US) 從事資安工作。

推特執行長 Agrawal 周三在給員工的備忘錄內容中提到，資安團隊改組是針對兩人的領導方式與對工作影響評估後做的決定。

Agrawal 接任推特執行長一職以來大刀闊斧推動組織調整，去年 12 月重組領導團隊，解雇設計長（CDO）Dantley Davis 與工程主管 Michael Montano。

推特員工透露，隱私工程主管 Lea Kissner 將出任臨時資安長一職，她曾在 Google 與蘋果 (AAPL-US) 擔任過安全與隱私方面的領導職務。

此外，推特宣布推出非同質化代幣（NFT）頭像功能不久後，遭到馬斯克痛批此舉不分輕重緩急。

馬斯克在推文寫道，NFT 頭像功能很惱人，他批評推特在這事上耗費工程資源，卻不顧加密貨幣詐騙者在每則網路貼文下，肆無忌憚地用機器人濫發垃圾訊息。

截稿前，推特 (TWTR-US) 股價重挫 5.48%，每股暫報 35.22 美元。