〈美股熱門股〉Netflix展望差暴跌近22% 迪士尼、Roku受累重挫

Netflix 第四季財報顯示付費會員成長疲軟、第一季展望也不如預期，引華爾街分析師紛紛降評砍目標價，周五（21 日）股價暴跌近 22%，競爭對手迪士尼、Roku、AT&T 也受累下跌。

Netflix(NFLX-US) 周五暴跌 21.79%，跌破 400 美元關卡，每股報 397.5 美元，迪士尼 (DIS-US) 挫跌 6.94% 至每股 137.38 美元、Roku(ROKU-US) 重挫 9.1% 至每股 152.13 美元、T&T(T-US) 下跌 1.52% 至每股 26.61 美元。

Netflix 去年第四季付費會員新增 828 萬人，不僅低於該公司 850 萬人預期，也略低於華爾街分析師預期的 830 萬人。然而，該公司預估 2022 年第一季新增用戶僅 250 萬人，遠低於分析師預估的 570 萬人，華爾街紛紛降評砍目標價。

KeyBanc 分析師 Justin Patterson 表示，Netflix 營收成長處在偏低的兩位數，而且現在看不到成長的催化劑，將 Netflix 股票從「增持」（Overweight）下調至「中立」（Neutral），但並未設定目標價。

瑞士信貸則指出，Netflix 付費用戶成長放緩導致營收增速逐年下滑，從 2020 年的 24% 到 2021 年的 19%，再到 2022 年預計的 13%，而目前尚未看到該平台營收成長的契機，將改股評等從「優於大盤」（Outperform）下調至「中立」（Neutral），目標價從每股 700 美元大砍至每股 450 美元。

Evercore 分析師也將該股評等從「優於大盤」下調，目標價訂為每股 525 美元，較先前價格大砍 185 美元。