鉅亨美股雷達：Netflix盤後將公布新一季財報 蘋果iPhone SE 3有望4月問世

美股重要看點：

市場關注失業金數據。Netflix 將在美股盤後公布新一季財報。美國 10 年期公債殖利率來到 1.836%，美股期貨週四 (20 日) 上升，道瓊期貨漲 0.47%，標普 500 期貨漲 0.55%，那斯達克 100 期貨漲 0.86%。

Netflix 將公布 Q4 財報。華爾街分析師預計，Netflix Q4 營收估年增 16%，至 77 億美元，EPS 估年減 31%，至 0.82 美元，訂閱戶預計增加 850 萬，分析師認為，利潤下滑主要和內容支出增加有關。

自 1 月初聯準會公布 12 月會議紀要以來，市場持續反映升息、縮表預期。匯豐銀行私人銀行和財富管理全球投資長 Willem Sels 表示，他預計市場將圍繞利率前景「上下震盪」，尤其是成長股和價值股之間的彼此輪轉。

避險基金馬拉松資產管理 (Marathon Asset Management) 共同創辦人李查茲 (Bruce Richards) 周三 (19 日) 表示，為了對抗目前的高通膨，聯準會 (Fed) 可能要升息 8 次，而收緊貨幣政策最終將帶來經濟衰退。

Pimco 投資組合經理 Erin Browne 表示，在 2022 年股市波動性，一定會高於去年，甚至可能來到近十年之最。他說，當來到市場的重大轉變點時，像是聯準會開始升息，通常意味著更大的修正。

美股前一交易日漲跌：

美股道瓊指數下跌 339.82 點，或 0.96%，收 35,028.65 點。

那斯達克指數下跌 166.64 點，或 1.15%，收 14,340.25 點。

標普 500 指數下跌 44.35 點，或 0.97%，收 4,532.76 點。

費城半導體指數下跌 115.1 點，或 3.09%，收 3,612.2 點。

今日重要總經數據：

美國上周初領失業金人數 (萬人)，前值 23

美國上周續領失業金人數 (萬人)，前值 155.9

美國 1 月費城 Fed 製造業指數，預估 23，前值 15.4

重要個股動態：

臉書母公司 Meta Platforms (FB-US) 週三 (19 日) 宣布 Instagram 訂閱計畫，為該平台增闢營收新管道。

Meta 已經在臉書上運作訂閱功能，如今 Instagram 上的創作者也將能夠讓訂閱者訪問其獨家內容和福利，藉此增加自己的每月收入。

Meta 此前曾表示，2023 年之前創作者無須為臉書訂閱服務支付佣金，而該規定也適用於 Instagram 訂閱服務。

FB 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

顯示器供應鏈顧問公司 (DSCC) 創辦人 Ross Young 週三 (19 日) 推文表示，蘋果可能在 2022 年 4 月下旬推出 iPhone SE 第三代新機。

知名爆料人 Ross Young 週三指出，蘋果主打的平價 iPhone SE 將迎來第三代，很可能會在 4 月下旬發布，或者最遲可能在 5 月初發布。

蘋果可能命名新款 iPhone SE 為「iPhone SE+ 5G」。iPhone SE 3 將採與當前 iPhone SE 相同的設計，沿用 4.7 吋 LCD 螢幕，主要新功能是採用與 iPhone 13 相同的 A15 仿生晶片，並且支援 5G 使用體驗。

AAPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

美國迪斯尼 (DIS-US) 在週三 (19 日) 宣布將成立國際內容創作部門，拍攝並製作更多原創影集，以增強影音創流平台市場競爭力，力抗 Netflix(NFLX-US)。

迪士尼表示，將任命公司高管 Rebecca Campbell 來負責新的國際內容創作部門，創造出更多的原創內容影視劇和節目，來迎合市場觀眾需求，進而擴大旗下影音串流平台 Disney+、Hulu 和 Star + 的發展及市佔率。

自 2019 年底推出 Disney + 以來，該公司的串流媒體業務迅速擴張，至 2021 財年末，Disney + 已擁有 1.79 億訂閱戶。不過，近期的成長幅度與先前相比已經出現明顯的放緩，但該公司仍計劃到 2024 年，使 Disney + 訂閱數增加至 2.3 億至 2.6 億戶，並在 2023 財年底，將影音串流服務拓展到 160 個國家。