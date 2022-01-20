挑戰Netflix 迪士尼創立新部門製作原創影集

近期以來，影視娛樂產業轉型，影音串流平台蔚為風潮。美國迪斯尼 (DIS-US) 在週三 (19 日) 宣布將成立國際內容創作部門，拍攝並製作更多原創影集，以增強影音創流平台市場競爭力，力抗 Netflix(NFLX-US)。

迪士尼表示，將任命公司高管 Rebecca Campbell 來負責新的國際內容創作部門，創造出更多的原創內容影視劇和節目，來迎合市場觀眾需求，進而擴大旗下影音串流平台 Disney+、Hulu 和 Star + 的發展及市佔率。

自 2019 年底推出 Disney + 以來，該公司的串流媒體業務迅速擴張，至 2021 財年末，Disney + 已擁有 1.79 億訂閱戶。不過，近期的成長幅度與先前相比已經出現明顯的放緩，但該公司仍計劃到 2024 年，使 Disney + 訂閱數增加至 2.3 億至 2.6 億戶，並在 2023 財年底，將影音串流服務拓展到 160 個國家。

迪士尼宣布將投資原創內容反映出 Netflix 的戰略奏效。在去年，Netflix 的原創影集《魷魚游戲》在全球受歡到熱烈歡迎，迅速登上多國收視排行冠軍，引發全球熱潮，帶動了新一波用戶成長，同時激勵股價持續創高。

自去年 10 月起，迪士尼也公佈了一系列亞太地區的影音內容，其中包括南韓女團 BlackPink 的紀錄片《BLACKPINK: The Movie》，以及日本醫療劇《東京 MER》等。迪士尼預計，到 2023 年將製作超過 50 部原創作品。

古根漢分析師 Michael Morris 日前表示，由於看好迪士尼電影與串流媒體服務的優勢，上調第一季國內用戶網路成長，預估多數新增用戶將會出現在去年年底，因為迪士尼去年底將串流媒體服務推向國際市場。