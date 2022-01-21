〈財報〉Netflix Q4營收獲利均優 但訂閱人數成長放緩、前景更糟 盤後重挫20%

串流平台龍頭 Netflix (NFLX-US) 週四 (20 日) 盤後公布 2021 會計年度第四季財報，雖然營收和獲利都優於預期，但因訂閱人數成長放緩，盤後股價仍暴跌約 20% ，跌至 2020 年 6 月以來的最低水準。

雖然 Netflix 第四季全球付費訂閱人數淨增 828 萬人，高於分析師預期的 819 萬人，但 Netflix 在 2020 年第四季全球付費訂閱人數淨增 850 萬人，且該公司原本也預期 2021 財年第四季淨增人數持平，但結果遜於預期，且前景更糟糕。

Netflix 預期，2022 年第一季訂閱人數新增 250 萬人，遠低於 2021 年第一季新增的 398 萬人，更遠遠不及分析師預期。根據 StreetAccount 估計，分析師預期 2022 年第一季訂閱人數新增 693 萬人。

最近時確認，Netflix 週四收低 1.48%，盤後下跌 100.75 美元或 19.82%，報每股 407.50 美元。同業股價也受波及，Disney 和 Roku (ROKU-US) 盤後也分別下挫 4% 左右。

Q4 財報關鍵數據 vs 分析師預期

EPS：1.33 美元 vs. 82 美分 (Refinitiv 調查的預期共識)

營收：77.1 億美元 vs. 77.1 億美元 (Refinitiv 調查的預期共識)

全球付費訂閱人數淨增：828 萬人 vs. 819 萬人 (StreetAccount 估計)

Netflix 表示，計劃第一季會再推出更多重量級內容，並在 3 月進行大型首映，如《柏捷頓家族》 (Bridgerton) 第二季和原創電影《亞當計畫》 (The Adam Project) 都將在 3 月上映。

但這與 Netflix 先前邁入第四季時描繪的情景相似。Netflix 和分析師曾預料，2021 年底時消費者大增，因該公司屆時會發布被推遲到下半年的新電視節目和電影，例如《艾蜜莉在巴黎》、《千萬別抬頭》、《紅色通緝令》等。

另外，Netflix 終於坦承，業界競爭加劇造成自家訂閱人數成長放緩，這一點也嚇壞投資者，因為 Netflix 曾信誓旦旦表示，蘋果 (AAPL-US) 和迪士尼 (DIS-US) 等公司不會對增長產生實質性影響。

「消費者有眾多娛樂選擇，過去 24 個月來只有越演越烈的競爭情況，因為全球娛樂公司都在發展自家串流影視內容，雖然新增的競爭可能多少影響到我們實質的成長，但在這些新串流競爭者出現的每個國家和每個地區，我們仍見成長。」

Netflix 希望可以吸引 8 億至 9 億個寬頻網路或付費電視家庭，但目前距離該數據仍遙遠。

共同執行長 Reed Hastings 提到：「目前成長放緩，我們當然感到很沮喪，但這肯定是充滿活力的市場，或許不像大眾想像得那樣穩定，乃至於每季、每個月、每週都會有未知數，但毫無疑問，這就是業務前進的方向。」

Netflix 上週宣布調漲美國和加拿大的訂閱費用。美國方面，基本方案的月費調漲 1 美元，至每月 9.99 美元；標準方案則自 13.99 美元調漲至 15.49 美元；高級方案自 17.99 美元調漲至 19.99 美元。

Netflix 的策略是以獨家內容增加用戶黏性後，再行調漲價格，而調漲價格可望抵消用戶成長放緩的衝擊。

Netflix 也向投資者更新進軍遊戲的消息，該公司向訂閱用戶發布以熱門片為題材的遊戲已有一段時間。新遊戲可能有助於公司深入了解哪些角色最受歡迎，最終可能有助於塑造其內容。營運長 Greg Peters 表示：「現在我們真的可以從那些遊戲中學到一些東西。」