鉅亨美股雷達： 英特爾證實砸200億美元在俄州設廠 Netflix盤前下挫逾20%

美股重要看點：

美國 10 年期公債殖利率來到 1.792%，美股期貨週五 (21 日) 下跌，道瓊期貨漲 0.14%，標普 500 期貨跌 0.41%，那斯達克 100 期貨跌 0.79%。

聯準會 (Fed) 升息訊號壟罩科技股，公司財報更加劇利空情緒，那斯達克 100 指數進入修正區間後周四 (20 日) 一度跌深反彈 2%，但尾盤時段風雲變色，漲幅快速蒸發，科技股持續深陷下檔泥沼，創 17 個月以來最慘跌勢。

Cornerstone Macro 選擇權交易主管 Danny Kirsch 表示，過去投資人是「害怕錯過」(FOMO) 漲勢，如今是擔心持股過高，並正利用任何反彈來退出股市，不再追逐進一步創高的可能性。

大摩 (Morgan Stanley) 首席美股策略師 Mike Wilson 警告表示，到目前為止，1 月份美股的拋售僅是個開端，未來還可能再跌 10%。他將標普 500 指數的年底目標價設為 4,400 點。他也表示，接下來市場可能會感受到經濟和企業獲利成長放緩帶來的壓力。

美股前一交易日漲跌：

美股道瓊指數下跌 313.26 點，或 0.89%，收 34,715.39 點。

那斯達克指數下跌 186.23 點，或 1.3%，收 14,154.02 點。

標普 500 指數下跌 50.03 點，或 1.1%，收 4,482.73 點。

費城半導體指數下跌 117.4 點，或 3.25 %，收 3,494.8 點。

今日重要總經數據：

美國 12 月諮商會領先指標月率 (%)，預估 0.8，前值 1.1

重要個股動態：

1. 英特爾 (INTC-US)

英特爾預定周五 (21 日) 宣布美國生產半導體的下一階段計畫，路透稍早報導，英特爾已向時代雜誌 (TIME) 證實，將斥資 200 億美元在俄亥俄州哥倫布區近郊設置晶圓廠。

根據報導，新廠地點位於俄州哥倫布區近郊的新奧爾巴尼 (New Albany)，英特爾將在占地 1000 英畝的土地上興建至少兩座製造廠，以研發和生產最先進晶片，預定聘僱至少 3000 人。

新廠房預定今年動工，2025 年之前可望開始營運。英特爾有權把腹地擴大到 2000 英畝，並興建最多八座晶圓廠。

INTC 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

2. Netflix (NFLX-US)

串流平台龍頭 Netflix (NFLX-US) 週四 (20 日) 盤後公布 2021 會計年度第四季財報，雖然營收和獲利都優於預期，但因訂閱人數成長放緩，盤後股價仍暴跌約 20% ，跌至 2020 年 6 月以來的最低水準。週五盤前股價下跌逾 20%。

雖然 Netflix 第四季全球付費訂閱人數淨增 828 萬人，高於分析師預期的 819 萬人，但 Netflix 在 2020 年第四季全球付費訂閱人數淨增 850 萬人，且該公司原本也預期 2021 財年第四季淨增人數持平，但結果遜於預期，且前景更糟糕。

Netflix 預期，2022 年第一季訂閱人數新增 250 萬人，遠低於 2021 年第一季新增的 398 萬人，更遠遠不及分析師預期。根據 StreetAccount 估計，分析師預期 2022 年第一季訂閱人數新增 693 萬人。

NFLX 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

3. 谷歌 (GOOGL-US)

繼臉書母公司 Meta(FB-US)、蘋果 (AAPL-US) 等大廠皆傳出將推出 AR/VR 頭戴式裝置後，如今谷歌 (GOOGL-US) 也傳出將推出新的 AR 頭戴式裝置，預期最快有望在 2024 年上市。

知情人士表示，谷歌正在進行一項名為「Project Iris」的計劃，針對新 AR 頭戴式裝置進行研發，預計最早在 2024 年上市。消息指出，該裝置將由谷歌的處理器所驅動，如同谷歌旗下智慧機 Pixel 6 和 Pixel 6 Pro 的開發方式，同時也將採 Android 作業系統。

消息也指出，與 Meta 和蘋果即將推出的頭戴式裝置一樣，谷歌正在研發中的產品也將會配備向外鏡頭，以結合電腦繪圖與現實畫面，創造出更身歷其境的混合實境體驗。