鉅亨美股雷達： 英特爾證實砸200億美元在俄州設廠 Netflix盤前下挫逾20%

鉅亨美股雷達： 英特爾證實砸200億美元在俄州設廠 Netflix盤前下挫逾20%(圖片：AFP)
鉅亨美股雷達： 英特爾證實砸200億美元在俄州設廠 Netflix盤前下挫逾20%(圖片：AFP)
美股重要看點：

美國 10 年期公債殖利率來到 1.792%，美股期貨週五 (21 日) 下跌，道瓊期貨漲 0.14%，標普 500 期貨跌 0.41%，那斯達克 100 期貨跌 0.79%。

聯準會 (Fed) 升息訊號壟罩科技股，公司財報更加劇利空情緒，那斯達克 100 指數進入修正區間後周四 (20 日) 一度跌深反彈 2%，但尾盤時段風雲變色，漲幅快速蒸發，科技股持續深陷下檔泥沼，創 17 個月以來最慘跌勢。

Cornerstone Macro 選擇權交易主管 Danny Kirsch 表示，過去投資人是「害怕錯過」(FOMO) 漲勢，如今是擔心持股過高，並正利用任何反彈來退出股市，不再追逐進一步創高的可能性。

大摩 (Morgan Stanley) 首席美股策略師 Mike Wilson 警告表示，到目前為止，1 月份美股的拋售僅是個開端，未來還可能再跌 10%。他將標普 500 指數的年底目標價設為 4,400 點。他也表示，接下來市場可能會感受到經濟和企業獲利成長放緩帶來的壓力。

美股前一交易日漲跌：
  • 美股道瓊指數下跌 313.26 點，或 0.89%，收 34,715.39 點。
  • 那斯達克指數下跌 186.23 點，或 1.3%，收 14,154.02 點。
  • 標普 500 指數下跌 50.03 點，或 1.1%，收 4,482.73 點。
  • 費城半導體指數下跌 117.4 點，或 3.25 %，收 3,494.8 點。
今日重要總經數據：
  • 美國 12 月諮商會領先指標月率 (%)，預估 0.8，前值 1.1
重要個股動態：

1. 英特爾 (INTC-US)

英特爾預定周五 (21 日) 宣布美國生產半導體的下一階段計畫，路透稍早報導，英特爾已向時代雜誌 (TIME) 證實，將斥資 200 億美元在俄亥俄州哥倫布區近郊設置晶圓廠。

根據報導，新廠地點位於俄州哥倫布區近郊的新奧爾巴尼 (New Albany)，英特爾將在占地 1000 英畝的土地上興建至少兩座製造廠，以研發和生產最先進晶片，預定聘僱至少 3000 人。

新廠房預定今年動工，2025 年之前可望開始營運。英特爾有權把腹地擴大到 2000 英畝，並興建最多八座晶圓廠。

INTC 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨
INTC 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

2. Netflix (NFLX-US)

串流平台龍頭 Netflix (NFLX-US) 週四 (20 日) 盤後公布 2021 會計年度第四季財報，雖然營收和獲利都優於預期，但因訂閱人數成長放緩，盤後股價仍暴跌約 20% ，跌至 2020 年 6 月以來的最低水準。週五盤前股價下跌逾 20%。

雖然 Netflix 第四季全球付費訂閱人數淨增 828 萬人，高於分析師預期的 819 萬人，但 Netflix 在 2020 年第四季全球付費訂閱人數淨增 850 萬人，且該公司原本也預期 2021 財年第四季淨增人數持平，但結果遜於預期，且前景更糟糕。

Netflix 預期，2022 年第一季訂閱人數新增 250 萬人，遠低於 2021 年第一季新增的 398 萬人，更遠遠不及分析師預期。根據 StreetAccount 估計，分析師預期 2022 年第一季訂閱人數新增 693 萬人。

NFLX 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨
NFLX 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

3. 谷歌 (GOOGL-US)

繼臉書母公司 Meta(FB-US)、蘋果 (AAPL-US) 等大廠皆傳出將推出 AR/VR 頭戴式裝置後，如今谷歌 (GOOGL-US) 也傳出將推出新的 AR 頭戴式裝置，預期最快有望在 2024 年上市。

知情人士表示，谷歌正在進行一項名為「Project Iris」的計劃，針對新 AR 頭戴式裝置進行研發，預計最早在 2024 年上市。消息指出，該裝置將由谷歌的處理器所驅動，如同谷歌旗下智慧機 Pixel 6 和 Pixel 6 Pro 的開發方式，同時也將採 Android 作業系統。

消息也指出，與 Meta 和蘋果即將推出的頭戴式裝置一樣，谷歌正在研發中的產品也將會配備向外鏡頭，以結合電腦繪圖與現實畫面，創造出更身歷其境的混合實境體驗。

GOOGL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨
GOOGL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

 

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