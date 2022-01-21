〈美股早盤〉Netflix跌破400美元 拖累那指續陷修正

隨著科技股持續承壓，美股周五 (21 日) 開盤走低。截稿前，道瓊工業指數小跌 36 點或 0.1%，那斯達克綜合指數跌 0.78%，續陷修正，標普 500 指數跌 0.4％，費城半導體指數跌 0.3％。Netflix(NFLX-US)昨盤後公布上季新用戶增長放緩，加上用戶前景不佳，開盤後暴跌 22％，股價跌破 400 美元。

美股本周的激烈波動，恐將使標普 500 指數連續 3 周下滑，那指連續 4 周下滑。FactSet 數據顯示，標普 500 本周已跌 3.9%，若跌勢依舊，可能創下 2020 年 10 月下旬以來最糟的單周表現。

對於央行更快升息的押注，近來不斷推升債券殖利率。周五截稿前，10 年期美債殖利率下滑至 1.756％。

除了受債市拋售和聯準會收緊政策擔憂衝擊，財報季好壞參半的表現，也使投資人信心動搖。

Netflix 昨日公布用戶增長遠低於預期後，週五開盤暴跌％，旗下擁有 Disney + 和 Hulu 兩大串流影音平台的迪士尼 (DIS-US)，開盤也跌 4.9％，Roku(ROKU-US) 則跌 3.1％。

股市的疲軟表現也蔓延至其他風險資產，油價繼續自 7 年高點回落，加密貨幣也大幅下滑，比特幣周五跌破 40,000 美元的關鍵支撐位，截稿前跌至 38,428 美元，創 6 個月來新低，以太幣也跌至 2,800 美元下方。俄羅斯央行日前提議全面禁止加密貨幣交易與挖礦活動。

截至台北時間周五 (21 日)22 時許：

道瓊工業指數下跌 36.37 點或 - 0.10%，暫報 34679.02 點

那斯達克綜合指數下跌 111.09 點或 - 0.78%，暫報 14043.67 點

標普 500 指數下跌 17.81 點或 - 0.40%，暫報 4464.92 點

費半下跌 10.73 點或 - 0.31%，暫報 3485.13 點

台積電 ADR 下跌 1.82% 至每股 125.99 美元

10 年期美債殖利率下跌至 1.756％

紐約輕原油下跌 0.74％ 至每桶 84.92 美元

布蘭特原油下跌 0.86% 至每桶 87.62 美元

黃金上漲 0.02% 至每盎司 1842.90 美元

美元指數下跌至 95.545

那斯達克綜合指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

Netflix(NFLX-US) 早盤下跌 22.32％，至 394.80 美元。

隨著串流媒體市場競爭加劇，Netflix 周四盤後公布上季新用戶增長遜於預期，本季預測值也較去年同期大幅下滑，僅 250 萬，遠遜 2020 年同期的 400 萬。

派樂騰 (PTON-US) 早盤上漲 9.40％，至 26.50 美元。

在報導傳出派樂騰考慮停產飛輪車和跑步機等健身產品後，執行長 John Foley 表示，關於停產的報導並不完整，且不符該公司的戰略，並稱其正在審查勞動力規模和生產水平。

力拓集團 (RIO-US) 早盤下跌 2.10％，至 74.56 美元。

面對當地民眾為期數周的抗議後，塞爾維亞以環境問題為由，撤銷力拓集團的鋰礦探勘許可。力拓探勘計畫的潛在投資規模為 24 億美元，該公司目標是成為全球最大電動車電池原料生產商。

今日關鍵經濟數據：

台北時間 23:00 公布美國 12 月諮商會領先指標月率，預期 0.8%，前值 1.1%

華爾街分析：

Pictet Asset Management 多資產策略師 Arun Sai 表示，隨著我們重新回到更正常的世界，派樂騰和 Netflix 的疲軟表現似乎沒那麼意外，當塵埃落定時，第 4 季財報數字將更加合理。

嘉信理財 (Charles Schwab) 首席全球投資策略師 Jeffrey Kleintop 認為，長期受到市場忽略的類股正在出現輪動，像是金融和能源股，這不僅僅是幾個月的事情，而是幾年。

Kleintop 續稱，身處在獲利成長放緩的環境中，上述類股的續航力更強，在利率和大宗商品價格上漲之下，它們有能力實現獲利成長，而隨著商品需求放緩，科技股將面臨更大挑戰。